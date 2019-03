Morten Olsen over de Ajax-hype: 'Goed nieuws voor de kleine voetballanden'

'Ik zou liegen als ik zeg dat ik dit succes van Ajax op Real voorspeld had', zegt Morten Olsen, die in het seizoen 1997/98 zelf trainer was van Ajax en nu vanuit zijn huis in Beersel in de verte het opleidingscentrum van Anderlecht bijna kan zien. Van 1980 tot 1986 was hij een steunpilaar in de verdediging van paars-wit.

'Het mooiste aan dit Ajaxsprookje is niet het resultaat, maar de manier waarop', aldus Olsen. 'Wat Ajax doet, dominant voetballen, is het mooiste, maar ook het moeilijkste. Verdedigen kan iedereen. Voetballen zoals Ajax het doet, vergt duidelijkheid, moed en geduld.

'Het goeie nieuws is dat in deze tijden waar geld alles lijkt te bepalen, ook een club met een eigen visie uit een kleiner voetballand zoiets kan neerzetten. Dit toont dat, als je in goede maar ook in minder goede sportieve tijden vasthoudt aan je eigen filosofie, dat op termijn werkt.

Die filosofie moet dan wel door alle geledingen van de club gedragen worden, ook de jeugdopleiding. En er moet ook een duidelijke lijn in de scouting zitten, zodat die scouts honderd procent zeker weten welk type spelers en trainer ze moeten zoeken.

'Want achter Ajax' aanpak zit een duidelijke strategie. Je mag alleen coaches en spelers halen die kunnen brengen wat jij van hen verwacht. Ik had nooit bij Ajax gevoetbald, maar hun manier van spelen kwam wel overeen met waar ik voor stond. Anders hadden ze me nooit als trainer gehaald, als ik het anders had willen aanpakken. Dat mag bij een club als Ajax niet gebeuren. Toen ik er twintig jaar geleden was, gingen ze al uit van de vier basiscriteria waarop ze spelers selecteerden: TIPS stond voor Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid. Welnu, dat is nog altijd zo.'

Amsterdamse bluf

'Pas op,' gaat Olsen verder, 'er wordt intern ook flink gediscussieerd in Amsterdam, maar de basis is er altijd: wij moeten goed en sterk zijn aan de bal en intelligent op het veld. Je mag daar variatie in stoppen, maar dat moet wel goed uitpakken.

'Ooit zette ik bij Ajax een rechtsvoetige op links. Als dat verkeerd was gelopen, had me dat mijn kop kunnen kosten. Want kritisch zijn ze wel, nog meer dan in Brussel. Ik heb ooit meegemaakt dat we met 2-0 wonnen, maar uitgefloten werden omdat men het qua kwaliteit niet goed genoeg vond.'

'Wat me vorige week ook opviel, is hoe ze het deden. Niet met zomaar lukraak de bal wegtrappen, maar met een gezonde dosis Amsterdamse arrogantie, bluf zeg maar. Ik zag ooit, voor mijn tijd, Ajax nog eens spelen op Real, en daar stond een Nederlandse linksbuiten van zeventien te voetballen met een air alsof hij al heel zijn leven in Bernabéu had gespeeld. Dat komt door de duidelijkheid die er van jongs af aan wordt ingeslepen.

'Je moet moed hebben om dat te doen, maar je moet het ook kunnen. Daarmee bedoel ik: die jongens die op Real wonnen, kunnen allemaal erg goed voetballen. Als er daar één of twee bij lopen die niet zo goed kunnen voetballen, lukt dit nooit.

'En dan komt er nog iets bij wat voor Belgische clubs moeilijk is: soms moet je eens veel geld uitgeven voor wat je nog mist. Dat kan Ajax nu, omdat ze eerst veel geld hebben gekregen voor hun spelers.'

Geduld

Kan pakweg een Belgische club, Anderlecht om er maar één te noemen, hier iets van leren? 'Ja', zegt Olsen. 'Voor mindere competities is dit goed nieuws, dat je niet het grote geld nodig hebt om iets te bereiken. Dat je met een duidelijke visie, met een heel goeie opleiding en scouting, succes kunt halen, maar dat lukt niet meteen, en ook niet elk jaar.

'Ik ben overtuigd dat Frank Arnesen bij Anderlecht ook zo'n structuur kan en gaat neerzetten. Maar je moet daar - en nu kom ik bij een woord dat men niet graag hoort in dit wereldje - geduld voor hebben. De vraag is dus: heeft men bij Anderlecht dat geduld? Bij Ajax stond David Neres, die toch 12 miljoen euro had gekost, in het begin ook niet in de ploeg, maar zie hem nu eens bezig.'

Hij besluit: 'Je moet trainers, scouting én staf van een duidelijke filosofie voorzien. Een goeie opleiding hebben ze bij Anderlecht al, met de scouting zijn ze bezig. Geef Frank wat tijd. Dat geduld moet ook Anderlecht opbrengen. Anders heb je geen kans om stappen te zetten.'