Mourinho en staf kregen 22,3 miljoen euro ontslagvergoeding van Man Utd

Dat blijkt uit de halfjaarlijkse financiële cijfers die Manchester United donderdag publiceerde.

De club noteerde die kost onder de noemer 'uitzonderlijk item in verband met de compensatie van de vroegere manager en bepaalde leden van de trainersstaf voor hun ontslag'.

Het grootste deel is allicht voor José Mourinho - volgens de vooraanstaande krant The Guardian kreeg hij ruim 17 miljoen euro.

De overige 5,3 miljoen zou dan verdeeld zijn onder de ontslagen stafleden, naar verluidt doelmannentrainer Silvino Louro, scout Ricardo Formosinho, de conditietrainers Stefano Rapetti en Carlos Lalin en analist Giovanni Cerra.

Tegenvallend

De 56-jarige Portugees verdiende bij ManU 17 miljoen euro per jaar, maar werd in zijn derde seizoen na 17 speeldagen ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten - de Red Devils beleefden hun slechtste competitiestart sinds 1990.

In de twee vorige seizoenen pakte Mourinho met ManU twee prijzen: de Europa League en de League Cup.

Na het ontslag van 'The Special One' duidde ManU de Noor Ole Gunnar Solskjaer aan als opvolger. Meteen gingen de resultaten in stijgende lijn: de ex-spits won tien van zijn elf eerste wedstrijden als coach van Romelu Lukaku en co.

Dinsdag bleek PSG in de heenmatch van de achtste finales van de Champions League wel een maatje te groot (0-2), waardoor de uitschakeling dreigt. Of ManU voor de lange termijn in zee gaat met Solskjaer, is nog onduidelijk.

Eigen tv-show

Mourinho heeft intussen al een nieuwe bezigheid: vanaf maart krijgt hij een tweewekelijks eigen tv-programma op de Russische zender RT, 'On the Touchline with José Mourinho'.