Op sociale media zijn dinsdagavond beelden opgedoken van Tottenham Hotspur-coach José Mourinho die in Noord-Londen een trainingsessie houdt voor drie van zijn spelers: Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele en Ryan Sessegnon.

Terwijl Mourinho zich bezighoudt met Ndombele, joggen Sanchez en Sessegnon zonder daarbij de regels rond social distancing in acht te nemen.

Bovendien is het gebeuren in overtreding met de maatregelen die de Britse overheid eerder oplegde, in een poging de verspreiding van het coronacrisis tegen te gaan. Daarbij is het in Groot-Brittannië enkel toegelaten om met leden van hetzelfde gezin buitenshuis fysieke activiteiten uit te oefenen.

'We hebben al onze spelers eraan herinnerd om de regels van social distancing te respecteren als ze buitenshuis en in open lucht willen trainen', klinkt het bij een woordvoerder van de club. 'Wij blijven die boodschap herhalen.'

Eerder kregen de Spurs al bakken kritiek over zich nadat ze hun niet-spelend personeel naar huis hadden gestuurd en als gevolg daarvan een beroep deden op het Britse steunfonds. Ook Liverpool was dat van plan, maar kwam daar snel op terug.

