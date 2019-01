'Mousa Dembélé is op weg naar China'

Dembélé wordt al enkele dagen gelinkt aan een transfer naar de Chinese Super League. Met de transfer is naar verluidt een bedrag van 11 miljoen pond (12 miljoen euro) gemoeid.

De 31-jarige middenvelder is komende zomer einde contract bij Tottenham. Hij kwam niet meer in actie voor de Spurs sinds zijn enkelblessure in november.

Bovendien wil voorzitter Daniel Levy de kern afslanken. Aanvaller-op-overschot Vincent Janssen werd in de pers al gelinkt aan RSC Anderlecht.

Carrière

Dembélé speelt sinds 2012 voor Tottenham, dat hem overnam van Fulham. Hij droeg meer dan 240 keer het shirt van de Spurs. Eerder speelde hij voor AZ Alkmaar en Willem II in Nederland.

De Antwerpenaar verzamelde ook 80 caps voor de Rode Duivels en was erbij op de jongste Wereldbeker in Rusland, waar België brons veroverde.