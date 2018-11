Mousa Dembélé komt dit jaar niet meer in actie

Dembélé blesseerde zich afgelopen zaterdag in het competitietreffen tegen Wolverhampton. De 31-jarige middenvelder moest toen al na enkele minuten worden gewisseld.

Volgens zijn club Tottenham zal Dembélé 'waarschijnlijk onbeschikbaar zijn tot Nieuwjaar'.

Bondscoach Roberto Martinez kan Dembélé dus, net als Kevin De Bruyne, ook niet oproepen voor de laatste twee groepsduels in de UEFA Nations League, tegen IJsland (op 15 november in Brussel) en Zwitserland (op 18 november in Luzern). Dembélé vervoegt in de ziekenboeg zijn teamgenoot Jan Vertonghen, die al sinds eind september out is met een hamstringblessure.