Mousa Dembélé naar China: niet Beijing maar Guangzhou

De 31-jarige Rode Duivel zou Tottenham Hotspur nog twaalf miljoen euro opleveren. De technische begaafde middenvelder zou in China jaarlijks ongeveer tien miljoen euro opstrijken.

Aanvankelijk leek Dembélé op weg naar Beijing Guoan, maar die deal ging niet door en zo kwam Guangzhou R&F, waar de voormalige Joegoslavische international Dragan Stojkovic trainer is, op de proppen.

Bij de tweede club uit Guangzhou liggen met Renatinho, Junior Urso, Dusko Tosic en Eran Zahavi wel al vier buitenlanders onder contract en dus zal er nog eentje moeten vertrekken.

Dembélé verlaat de Spurs na 6,5 seizoenen. Hij tekende in Londen in de zomer van 2012. De Antwerpenaar ontpopte zich snel tot een belangrijke pion binnen het team en kwam in totaal tot 250 officiële duels (en tien goals).

De laatste jaren sukkelde de middenvelder wel steeds meer met kleine blessures. De voorbije 2,5 maand stond hij aan de kant met een hardnekkige enkelblessure. Tottenham maakte begin januari bekend dat Dembélé de groepstrainingen had kunnen hervatten, maar zijn laatste optreden in wedstrijdverband dateert van 3 november.

De 82-voudig Rode Duivel speelde eerder in zijn carrière voor Germinal Beerschot (2004-2005), Willem II (2005-2006), AZ (2006-2010) en Fulham (2010-2012).

Twee Belgen

Naast Yannick Carrasco wordt Dembélé de tweede Rode Duivel in de Super League. De voormalige winger van Atlético Madrid ligt nog tot eind 2021 onder contract bij Dalian Yifang, maar hengelt na een verblijf van bijna een jaar in China en onder meer een stevig opstootje op training al een tijdje naar een terugkeer naar Europa.

Arsenal en zijn ex-club Monaco worden daarbij genoemd, maar intussen is het al een tijdje windstil rond de Brusselaar, die zijn marktwaarde in de Super League zag halveren tot twintig miljoen euro.

Carrasco wordt ongetwijfeld geïnspireerd door Axel Witsel, de eerste Rode Duivel die destijds naar China trok. Na anderhalf jaar en een schitterend WK hield hij het bij Tianjin Quanjian al voor bekeken en tegenwoordig maakt hij het mooie weer bij de Duitse competitieleider Borussia Dortmund.