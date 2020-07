Arsenal kan volgend weekend niet rekenen op Shkodran Mustafi in de finale van de FA Cup tegen Chelsea. De Duitse verdediger is out met een hamstringblessure, die hij vorig weekend opliep tijdens de gewonnen halve finale van het Engelse bekertoernooi tegen Manchester City (2-0).

De medische staf van Arsenal liet weten dat Mustafi dit seizoen niet meer in actie komt. Naast de finale van de FA Cup (1 augustus) mist hij ook de slotspeeldag in de Premier League. Arsenal treft hier zondag in eigen stadion Watford.

FA Cup enige kans

Als voorlopige nummer tien van de Premier League kan Arsenal zich niet meer via de competitie plaatsen voor Europees voetbal. De enige kans is via de FA Cup. Bij winst van Chelsea krijgt de ploeg van trainer Mikel Arteta een ticket voor de Europa League.

De Londese club meldt verder dat doelman Bernd Leno na een knieblessure komende week aansluit bij de groepstraining. Hij is mogelijk tegen Chelsea weer van de partij. Dat is zeker niet het geval voor de langdurig geblesseerden Calum Chambers (linkerknie), Pablo Mari (linkerenkel) en Gabriel Martinelli (linkerknie).

