Giorgio Chiellini zegt Juventus vaarwel. De 37-jarige Italiaanse verdediger kondigde na de verloren bekerfinale tegen Inter Milaan zijn afscheid van de Oude Dame aan.

Chiellini, die komende zomer 38 wordt en na dit seizoen einde contract is, speelt sinds 2005 voor Juventus en won met de club 19 prijzen waaronder 9 landstitels en 5 keer de Coppa Italia.

Maandag neemt hij afscheid van zijn supporters met een competitieduel in het Juventus Stadium tegen Lazio. Wat daarna volgt, is nog een open vraag. In de Italiaanse media wordt gespeculeerd over een vertrek richting de Major League Soccer in de Verenigde Staten.

'Dit is mijn keuze, die ik met veel sereniteit heb gemaakt', vertelde Chiellini. 'Ik heb er vrede mee dat ik zal vertrekken. Ik wil plaats maken voor de jongeren. Wat ik ga doen, weet ik nog niet. Dat zal ik met mijn familie bespreken.'

Chiellini kondigde onlangs ook al zijn afscheid van de nationale ploeg aan. Vorige zomer werd de 116-voudig international met Italië nog Europees kampioen.

