Zondag, tegen Parma, zal Daniele De Rossi afscheid nemen van AS Roma, na achttien seizoenen lief en leed.

Het is het einde van een tijdperk in de Italiaanse hoofdstad. Na de pensionering van Francesco Totti in 2017 staat een ander monument van de Eeuwige Stad op het punt om afscheid te nemen van AS Roma. Daniele De Rossi speelde achttien seizoen voor de Wolvin.

Het lijdt geen twijfel dat veel fans tijdens de match van zondag tegen Parma een traantje zullen wegpinken. Zeker omdat het een afscheid in mineur is, want de beslissing om een punt te zetten achter het lange verhaal bij Roma, komt niet van de kapitein zelf, zoals hij vorige week in zijn laatste persconferentie verklaarde.

'Ze hebben het me gisteren ( 13 mei, nvdr) officieel meegedeeld, maar ik ben bijna 36 jaar en ik ben niet achterlijk, ik wist het al wel: als ze je tien maanden lang niet bellen, dan is het duidelijk. (...) Ik wil spelen, zij willen dat niet. (...) Ik aanvaard het, dat maakt deel uit van het werk.'

Begrijpelijk bitterheid bij deze rasechte clubman, die ruim 600 wedstrijden voor de giallorossi heeft gespeeld. Zo'n trouw zie je tegenwoordig niet meer, zeker omdat hij aan aanbiedingen geen gebrek heeft gehad.

De Rossi behoorde dan ook een tijdje tot de beste middenvelders ter wereld. Dat niveau werd niet weerspiegeld in zijn palmares: de wereldkampioen van 2006 won geen enkele titel in de Serie A. Negen keer werd hij vicekampioen, maar op zijn erelijst staan uiteindelijk slechts twee bekers van Italië en een Italiaanse supercup.

Hoewel hij dus binnenkort 36 wordt, is de Romein niet van plan zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Hij wil graag nog een laatste uitdaging aangaan, in de MLS.

Toen zijn vertrek bekend werd, regende het blijken van eerbetoon op de sociale media, van Totti over zijn huidige en vroegere ploegmaats tot Radja Nainggolan. Dat doet de Gladiator vast veel plezier... Onlangs verklaarde hij nog: 'Wanneer ik de jongeren in de kleedkamer een filmpje voor Instagram zie maken, heb ik veel zin om met een baseballknuppel op hun smoel te slaan.'