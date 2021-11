Hij is de kroonprins van de nieuwe generatie bij Barcelona en moet een van de nieuwe gezichten van La Liga worden. Na zwaar blessureleed is Ansu Fati weer helemaal terug bij Barça.

Door Bas van den Hoven (Voetbal International)

Het beeld van de trainingssessie in Ciutat Esportiva Joan Gamper in augustus was voor omstanders beklijvend. Het was niet zomaar een training. Dat bleek wel uit het feit dat de hoofdrolspeler zelf en de twee belangrijkste toeschouwers het niet droog hielden. Vader Bori en broertje Miguel stonden huilend langs de lijn, terwijl Ansu Fati met de bal aan de slag was en ook over zíjn wangen tranen biggelden. De Barcelona-aanvaller had lang toegeleefd naar dit moment. Op 7 november vorig jaar ging het voor hem mis. In de thuiswedstrijd tegen Real Betis liep Fati vlak voor rust een zware blessure op in duel met Aïssa Mandi. De verdediger klemde met zijn tackle per ongeluk het linkerbeen van het toptalent en dat resulteerde in zware kruisbandschade. Fati onderging in totaal vier operaties bij verschillende medisch specialisten. Er werd serieus getwijfeld of de aanvaller ooit nog zo wendbaar en snel als voorheen zou kunnen worden. Vandaar de tranen toen Fati in augustus na een lange revalidatieperiode terugkeerde op het veld om weer te kunnen sprinten en zijn balgevoel te hervinden. Het waren tranen van opluchting, na maanden van onzekerheid. Het was niet voor het eerst dat Fati bijna een jaar moest toekijken. Toen hij negen was, werd zijn voetbalcarrière al langdurig in de pauzestand gezet door frustratie bij de clubleiding van Sevilla. De subtopper dacht een nieuwe parel in handen te hebben. Fati was ontdekt in een oefenwedstrijd tussen een van de jeugdteams van de La Liga-club en een gelegenheidsploeg met de meest getalenteerde kinderen uit Herrera, een stadje zo'n honderd kilometer ten oosten van Sevilla. De achtjarige Fati imponeerde met zijn dribbels en werd opgenomen in de jeugdopleiding van Sevilla. In de jeugdafdelingen van Barcelona en Real Madrid gingen daarna al snel verhalen rond over het nieuwe talent dat indruk maakte in Andalusië. De strijd om Fati barstte los. De aanbieding die Real deed was naar verluidt financieel het aantrekkelijkst, terwijl bij Sevilla werd gedacht dat er al een akkoord was. Het was uiteindelijk Barça dat de strijd won dankzij de persoonlijke voorkeur van Fati, die na een jaar buitenspel te zijn gezet door Sevilla als tienjarige al instroomde in La Masía.Voor Fati werd in Barcelona zijn droom werkelijkheid. In de zomer van 2019 haalde toenmalig hoofdcoach Ernesto Valverde hem al bij de selectie om mee te trainen. De aanvaller debuteerde op 25 augustus van dat jaar in het thuisduel met Real Betis, toen hij zestien jaar, negen maanden en 25 dagen oud was. Hij werd daarmee de jongste Barcelona-speler sinds 1941. Lionel Messi bekeek die wedstrijd geblesseerd vanaf de tribune en deelde na afloop een foto van het moment waarop hij Fati na het duel omhelsde. De Argentijn had de exceptionele kwaliteiten van de doorgestroomde jongeling al herkend. Fati werd zakelijk op dat moment al vertegenwoordigd door Messi's broer Rodrigo, die hem als zaakwaarnemer had bijgestaan toen hij vlak voor zijn debuut zijn eerste echt grote contract tekende. Fati veranderde later van belangenbehartiger toen de relatie tussen Messi en de leiding verder vertroebelde. Veel is er bij Barça veranderd in de bijna tien maanden dat Fati met zijn blessure uit de roulatie was. In de startperiode van het eerste seizoen met Ronald Koeman aan het roer was de pijlsnelle dribbelaar een van de absolute uitblinkers. Koeman had vijf maanden voor het aangaan van zijn Catalaanse avontuur hem al eens naar voren geschoven als belangrijk wapen voor Barça. In een interview met Marca sprak hij toen nog als bondscoach van Oranje en in de hoedanigheid van oud-speler over de sportieve strubbelingen in Camp Nou. 'Een team heeft een speler met veel snelheid nodig. Kijk hoeveel problemen Vinícius onlangs Barcelona bezorgde. Nu heb je bij Barcelona niet echt iemand die diepgaat. Op het middenveld zijn er veel spelers met dezelfde eigenschappen. Ansu Fati heb ik het erg goed zien doen met zijn snelheid, zo'n speler hebben ze ook nodig. De rest speelt namelijk in de bal.'Verrassend was het dus niet dat Koeman na zijn aanstelling Fati direct een belangrijke rol gaf. Het talent speelde indrukwekkend en zorgde voor veel diepgang, zodat Messi hem kon lanceren en zelf net wat meer ruimte kreeg. Na vijf speelronden had Fati als helper van Messi al vier keer gescoord.De situatie is een jaar later totaal anders in Camp Nou. Het nadreunende vertrek van Messi opvangen zou nooit gemakkelijk worden, maar een oplossing vinden was in de eerste maanden van het seizoen nog lastiger door een kleine blessurecrisis. Zonder Ousmane Dembélé, Sergio Agüero en Fati in het team rustte wel erg veel druk op de schouders van Memphis Depay. Met vijf goals is de Oranje-international nu de clubtopscorer, gevolgd door, jawel, Ansu Fati met drie treffers en Sergi Roberto en Martin Braithwaite (allebei twee). De laatste geldt als een gewaardeerde teamspeler die zowel vanaf de linkerflank als centraal in de aanval kan spelen en interimcoach Sergi Barjuan met die veelzijdigheid meer opties biedt. Tegelijkertijd staat de dertigjarige Deen symbool voor het verval in Camp Nou. Braithwaite werd in februari 2020 overgenomen van Leganés toen Barça een extra transfer mocht doen door een zware hamstringblessure van Dembélé. Hij vormde een aardige noodoplossing, maar is niet van het kaliber dat Barcelona in ideale omstandigheden nastreeft. Hetzelfde geldt voor Luuk de Jong, die primair is gehaald als pinchhitter en door blessuregevallen wel al vier keer basisspeler is geweest.Eind september kreeg Fati van de medische staf de verlossende boodschap. Nadat bekend was geworden dat hij klaar was voor zijn rentree, kondigde Koeman aan voorzichtig te zullen zijn met de dribbelaar. De speeltijd zou zorgvuldig worden opgebouwd. Tegen Levante maakte Fati op 26 september zijn rentree door in de 81ste minuut in te vallen. In de eerste minuut van de extra tijd scoorde de Spaanse international alweer. Hij werd opgetild door zijn ploeggenoten, kreeg een staande ovatie van het publiek en zocht na het juichen clubdokter Lluís Til bij de dug-out op om hem te bedanken voor de steun en hulp. Het was een bevrijdende goal voor Fati én Barcelona als geheel. Juist nu de donkere wolken zich hebben samengepakt boven Camp Nou, komt de terugkeer van de aanvaller die hoop biedt voor de toekomst als geroepen.De situatie bij Barcelona zorgt voor gemengde gevoelens. Enerzijds zijn er de grote financiële problemen en is er sportief de zware strijd om met een vermagerde selectie aan de verwachtingen te voldoen. Anderzijds stemt een blik op Barjuans elftal behoorlijk optimistisch voor de lange termijn. In het spoor van Fati hebben vanuit La Masía de middenvelders Gavi (17) en Nico González (19) plus linksback Alex Baldé (17) hun weg naar de A-selectie gevonden. Met name Gavi maakt grote indruk. Vorig seizoen was het al Pedri (18) die, na te zijn overgekomen van Las Palmas, zijn stempel drukte op het spel van Barça. Laatstgenoemde verlengde vorige week zijn aflopende contract tot medio 2026. Fati is het kopstuk van de nieuwe generatie, de aanvaller op wiens kwaliteiten het spel voorin moet worden ingericht. Het samenspel met Memphis wordt interessant om te volgen. Laat de ex-PSV'er zich zakken vanuit de spitspositie, dan heeft Fati de snelheid en het inzicht om op het juiste moment de opengevallen ruimte in te sprinten. Met het vertrek van Messi, lijkt de toekomst dus verzekerd, maar alle ogen zijn wel op Fati gericht.