Willen we met zijn allen even niet al te euforisch doen? Nagenieten van de zege tegen Zenit mag, maar de 'finale' in Rome wordt allerminst evident.

De eerste thuiswinst sinds 2005 in de Champions League, sinds de 4-2 tegen Rapid Wien. Historisch is ze, die 3-0 van gisteren tegen Zenit, de eerste winst in vijftien jaar. Dat is een eeuwigheid in het voetbal. Charles De Ketelaere, de held van gisteren, zat in 2005 nog op de kleuterschool...

...

De eerste thuiswinst sinds 2005 in de Champions League, sinds de 4-2 tegen Rapid Wien. Historisch is ze, die 3-0 van gisteren tegen Zenit, de eerste winst in vijftien jaar. Dat is een eeuwigheid in het voetbal. Charles De Ketelaere, de held van gisteren, zat in 2005 nog op de kleuterschool...Anderzijds: zoveel wedstrijden zijn er niet geweest sindsdien. Dit was de twaalfde kans op winst. En van die twaalf tegenstanders waren er maar een paar met hetzelfde aanzien als Zenit Sint-Petersburg, toch eerder een gevallen grote naam, met grote mankementen in het uitvoetballen. Pep Guardiola en co hebben school gemaakt in de opbouw van achteruit, maar dit Zenit heeft daar de capaciteiten niet voor. Kopenhagen (0-2) en Galatasaray (1-1) waren op papier van hetzelfde niveau, maar toonden zich veel stugger in de weerstand. De rest waren kalibers à la Porto, Leicester City, Real Madrid, Atlético Madrid, Monaco, Lazio of Borussia Dortmund (2 keer). Niet evident om daarvan te winnen.In de Europa League lukte dat winnen thuis, tegen ploegen die minder hoog stonden op de Europese clubranking, in dezelfde periode iets vaker. Maar ook niet altijd. Dus toch wel: hulde aan Charles en co.Is Club daarmee uit zijn dal? Allerminst. Want het was toch wel een andere wedstrijd dan wat de West-Vlamingen in de eigen competitie elke week meemaken. Met meer ruimte voor Hans Vanaken, Ruud Vormer en co op het middenveld (waar was dat van de Russen?).Met meer ruimte overal eigenlijk. Club kon soms zelfs counteren, zoals bij de eerste goal. Dat hebben we dit seizoen op Jan Breydel nog niet te vaak gezien. Noch in matchen op verplaatsing van de landskampioen.Geen idee hoe STVV het zaterdag zal aanpakken, maar we vermoeden dat boulevards schenken niet in het gameplan van (de toekijkende) Bernd Hollerbach zal staan.Ook opvallend: weer een andere bezetting van blauw-zwart, toch bij de start, want gaandeweg nam Lang meer vrijheden (of kreeg hij die vanaf de zijlijn, dat hoorden we niet). Club startte in een 4-3-3, met de Nederlander vast op de linkerkant en Dennis tegen de rechterzijlijn. Op die manier leek er weer ruimte voor Vanaken (en Vormer) om te infiltreren, iets wat de voorbije weken weg was. Dat betekende ook dat Lang (en Dennis, die dat al meer gewend is) wat meer moest opletten in de omschakeling. De van Ajax gehuurde flankspeler vergat dat een keer en het was bijna prijs. Soms zit het ook wel eens mee, zoals bij de eerste goal. Mooie afwerking, maar wel een verdedigende blunder op een voorzet die eigenlijk mislukte. Maar we zijn aan het zagen. De Ketelaere is een heerlijke voetballer om naar te kijken. Waar hij ook speelt. Dat sierlijke, veinzen met het bovenlichaam en zo de tegenstander in verwarring brengen. Die balbeheersing. Eén van de grootste talenten op de Belgische velden. Heeft Club met hem zijn diepe spits gevonden? Nope. Charles kan dat, zeker Europees, en kan ook een bal bijhouden, maar in die rol elke week tegenover een of twee hardnekkige mandekkers een speerpunt zijn, klappen opvangen en de anderen rond zich beter later worden... Daar geloven we niet in. Wesley Hoedt vreet hem dinsdagavond op. Club zal voor die functie in januari de transfermarkt op moeten. Alweer.Medelijden hadden we met Dennis. Oké, de Nigeriaan heeft al veel verbrod, en zich houden aan het collectief staat niet al te hoog op zijn prioriteitenlijstje, maar zoals die voortdurend werd gecoacht. Dennis dit, Dennis rechts, Dennis links, Dennis naar Hans, Dennis naar Ruud, Dennis naar Mata,... Ook op zijn kop gezeten, door Vormer onder meer, toen hij na een tik iets te lang bleef liggen. Dennis heeft duidelijk niet al te veel krediet binnen de ploeg. In afwezigheid van Diatta weer op de flank moest hij voor snelheid en diepgang zorgen, maar het spontane werd voortdurend bijgestuurd.We snappen dat Clement er moeite mee heeft, ook al deed de coach zijn uiterste best om hem te loven bij elke geslaagde poging. De arm om de schouders tijdens een drankpauze, het is soms ontroerend vaderlijk, zoals hij ermee om probeert te gaan. Maar de conclusie na al die jaren Brugge mag toch zijn: Dennis is een impulsenvoetballer, op instinct. Niet binnen een schema te passen, al proberen ze het hardnekkig wél.Zijn assist was mooi, hij kan het ook wel, maar of hij het altijd wil...Door de zege is er nog een kans op overwinteren in de Champions League. Dat is in de voorbije twee decennia Belgische ploegen nog maar twee keer gelukt: het Anderlecht van Jan Koller en Aimé Anthuenis, en het KAA Gent van Hein, dat in het post-kampioenenjaar nog sterker was dan toen ze kampioen werden.Geen twee zonder drie? Dame Fortuna zal twaalfde man moeten spelen. Lazio pakte vier op zes tegen Dortmund, en gaat zonder verlies in deze campagne. Het kwam gehandicapt naar Brugge, toen wel op volle sterkte, en bleef daar goed overeind onder de Brugse druk. Veel balbezit toen voor de thuisploeg, maar Lazio had evenveel shots on target en bleek efficiënter.Charles die dartelt en dolt met Hoedt? We zijn benieuwd.