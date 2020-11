Is de Duitse bondscoach wel zo ongenaakbaar als het lijkt? In de media klinkt alvast een roep om verandering en wordt zelfs al de naam van een opvolger naar voor geschoven.

Mesut Özil, die er niet voor terugschrikt om uit te pakken met provocerende tweets, stuurde gisterenavond om 22.57 uur een veelzeggend bericht. De 32-jarige grootverdiener van Arsenal liet weten dat het tijd is voor de Mannschaft om Jérôme Boateng terug te halen.

...

Mesut Özil, die er niet voor terugschrikt om uit te pakken met provocerende tweets, stuurde gisterenavond om 22.57 uur een veelzeggend bericht. De 32-jarige grootverdiener van Arsenal liet weten dat het tijd is voor de Mannschaft om Jérôme Boateng terug te halen.Daarmee volgt de 92-voudig ex-international de opinie die al een tijdje overheerst in Duitsland. Waarom werden in maart 2019 met ook nog Mats Hummels en Thomas Müller drie wereldkampioenen uit 2014 door Joachim 'Jogi' Löw definitief afgeserveerd? Om een verjongingskuur door te voeren, zo verdedigde de bondscoach zich altijd samen met DFB-directeur Oliver Bierhoff tegen de aanzwellende kritiek.Löw en co konden zich lang verschuilen achter resultaten. Maar nadat Spanje voor een historisch zware nederlaag zorgde met 6-0 en Duitsland - voor de tweede keer al - de Final Four in de UEFA Nations League misloopt, lijkt ook het krediet van de ongenaakbaar geachte Löw toch stilaan op. Zeker na deze tragische vernedering en deklassering, waarbij jubilaris Manuel Neuer zich in een echte schiettent waande.Na de wissel bij de rust, toen het al 3-0 stond, van Bayern Münchenverdediger Niklas Süle werd de defensie bevolkt door het viertal Matthias Ginter-Jonathan Tah-Robin Koch-Philipp Max. Die woog duidelijk te licht tegen Alvaro Morata, Ferran Torres, Koke en Dani Olmo. Zelfs een fitte Joshua Kimmich zou daar weinig aan kunnen veranderen. Opvallend was ook hoe twee van de treffers met het hoofd werden aangetekend, waarbij Serge Gnabry en Ilkay Gündogan zich te gemakkelijk lieten aftroeven door in gestalte kleinere Spanjaarden.Kicker achterhaalde dat Duitsland voor het laatst verloor met 6-0 in 1931, toen van Oostenrijk. In 1909 werd nog een zwaarder verlies opgetekend: tegen Engeland ging de Mannschaft met 9-0 onderuit. 'Niet de meest bittere nederlaag van Löw, maar wel de meest gruwelijke', zo luidt de terechte conclusie van het Duitse weekblad. Wat hen vooral stoorde, was het gebrek aan weerstand tegenover de speelse Zuid-Europeanen. 'Het was eenrichtingsverkeer, Spanje bleek superieur.'De afgelopen dagen was er al geopperd om Hummels, met zijn ervaring, als stabilisator toe te voegen aan de verdediging. Een idee dat werd weggewuifd door Löw en Bierhoff, die consequent willen vasthouden aan hun (verjongings)strategie. Enkel voor Mario Götze (28, PSV) zou een uitzondering mogelijk zijn. Ook na de blamage tegen Spanje hield Löw voet bij stuk. 'Ik zie op dit moment geen reden voor een terugkeer van Boateng, Hummels en Müller', zei hij. 'We vertrouwen de huidige spelerskern, maar zien ook dat we minder ver staan dan voorzien.' Löw wil zijn positie best in vraag stellen, de volgende interlandbreak is immers pas voorzien in maart.Voor sensatiekrant Bild-Zeitung is het een uitgemaakte zaak: slechts drie zeges van de laatste dertien groepsduels op het WK (tegen Zweden in 2018) of Nations League (tweemaal Oekraïne), de maat is vol. Er wordt ook al een opvolger naar voor geschoven: Hansi Flick, die Bayern én het duo Boateng-Müller reanimeerde en vervolgens de Bundesliga en de CL won. Daarmee wordt een scenario benoemd dat blijkbaar bij de Duitse voetbalbond DFB wordt besproken. Op de cover van Sport Bild staat bovendien een provocerende quote van Neuer: 'Müller, Hummels en Boateng konden ons helpen.'SPORT1 verwees vooral naar het overweldigende karakter van het duel en het feit dat de Mannschaft elke vorm van maturiteit miste. Het eindigde met een quote van Bierhoff. 'We vertrouwen op Joachim Löw. Deze wedstrijd verandert daar niets aan.' Wordt ongetwijfeld toch nog vervolgd.