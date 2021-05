Manchester City-winger Raheem Sterling is op Instagram racistisch beledigd, minder dan 48 uur na het einde van de boycotactie van de Engelse voetbalwereld op sociale media.

'De racistische opmerking die naar Raheem Sterling is gestuurd, is onaanvaardbaar en we willen het niet op Instagram', verklaarde een woordvoerder van Facebook, dat eigenaar is van Instagram. 'We hebben de opmerking verwijderd en actie ondernomen tegen het account dat deze opmerking heeft gepost.'

'Dit zal niet van de ene op de andere dag opgelost zijn, maar we doen er alles aan om onze gemeenschap te beschermen tegen misbruik', zei de woordvoerder nog.

Het is niet de eerste keer dat Sterling het doelwit was van misbruik op sociale media. 'Ik weet niet hoe vaak ik dit moet zeggen, maar voetbal en de sociale mediaplatforms moeten naar voren stappen, echt leiderschap tonen en de juiste maatregelen nemen om online misbruik aan te pakken', aldus de spits van City.

Boycot

Vorig weekend boycotten de Engelse voetbalclubs de sociale mediakanalen als reactie op de toename van het aantal racistische en discriminerende berichten richting hun spelers.

Jeroen Scheerder, hoogleraar sportsociologie aan de KU Leuven, noemde dat in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine een lovenswaardig en krachtig signaal, maar vindt ook dat er meer nodig is. 'De sociale mediabedrijven moeten harder optreden tegen haatberichten en discriminatie. Ze zijn perfect in staat om berichten inhoudelijk te screenen en gebruikers op te sporen en te verwijderen. Als het bij Donald Trump kan, waarom dan niet bij honderdduizend anderen?'

