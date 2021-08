De ambities om te overwinteren in de Champions League mag Club Brugge opbergen. Overwinteren in Europa tout court zal al een zéér sterke prestatie zijn, na de zwaarste loting voor de groepsfase in jaren.

Was het een teken aan de wand? Op weg naar Antwerpen, met een half oog de loting van de Champions League volgend, zagen we vanuit de file een wagen op de pechstrook staan. Motorkap open. De auto droeg twee kleuren: half blauw, half zwart. Een voorteken voor de pech van Club, want even later viel het verdict in Istanboel: uitgeloot in groep A, bij Manchester City, PSG (twee jaar geleden nog finalist in deze Europese competitie) én RB Leipzig, het vlaggenschip van de groep. Eentje uit de top van de Bundesliga, met een kern die meer dan een half miljard waard is. Droom dan maar van overwinteren. Het wordt eerder sterren kijken dit najaar. En vaak ook sterretjes zien.Naar hoeveel sterren is vandaag nog onduidelijk, dat weten we pas als het doek valt over de transferperiode. Mbappé, die twee jaar geleden op Jan Breydel Club met een sterke invalbeurt oprolde (in een paar sprints naar 0-5), vertrekt misschien nog naar Real Madrid. Maar PSG heeft inmiddels Messi kunnen koppelen aan Neymar, dat is geen slecht alternatief. Bij City hebben we al zeker Grealish en De Bruyne, en ook nog Dias, verkozen tot Europa's beste verdediger. Harry Kane komt niet, liet hij gisteren weten. Prompt knoopte de ploeg gesprekken aan met... Cristiano Ronaldo. Zijn manager Jorge Mendes was vandaag in Manchester, voor gesprekken. Een akkoord met Juventus is er nog niet, maar het kan dus gerust ook van dat zijn. Ronaldo op Jan Breydel een van de komende weken... Het kan.En dan is er nog RB Leipzig. Julian Nagelsmann is er niet meer, die zit inmiddels op de bank bij Bayern. Maar zijn opvolger, Jesse Marsch, kan ook adelbrieven voorleggen. Het valt af te wachten of zijn visie aanslaat, zeggen sommigen nu nog. Dat zal rap gebeuren, geloof ons. Marsch werkte al voor de groep bij de Bulls van New York, en die van Salzburg. Twee seizoenen, goed voor 94 wedstrijden en een doelpuntengemiddelde van.. drie voor. Af en toe ook eens slaag gehad, 2-6 tegen Bayern onder meer. Vollgassvoetbal is hem zeer goed bekend. Leipzig is trouwens niet compleet nieuw terrein voor deze wereldreiziger uit de MLS, hij was er al eens een seizoen assistent, toen Ralf Rangnick er de plak zwaaide. De sterren die de Duitsers meebrengen: André Silva en de boy wonder van het Hongaarse voetbal Dominik Szoboszlai . Maar geniet die avond vooral van de snelheid waarmee de ploeg op de Brugse defensie zal afstevenen. Hét handelsmerk van de groep én de trainer, die een aantal adagio heeft die aanspreken. Eentje hanteren ze ook in Brugge: wees niet bang om groots te denken. Overigens heeft Club al ervaring met de filosofie van de groep: in 2019 verloor het al eens met 4-0 in Salzburg.Waar staat Brugge in dit alles? We zullen het zeer snel weten. Is er hoop? Wel, je bent nooit zeker. Real Madrid, Borussia Dortmund, PSG uit zelfs, Atlético Madrid.. In het verleden kwamen er nog namen naar Jan Breydel of moest Club ook naar grote stadions, en nu en dan pakte Club wel eens een gelijkspelletje tegen dat soort ploegen. Helaas voor Club nooit de winst. Laat dat de uitdaging voor dit seizoen zijn: een keer kunnen winnen. Of zal een gelijkspel al moeilijk genoeg zijn tegen dit soort teams. City won vorig seizoen elf keer Europees. Een record.De uitdaging is immens.