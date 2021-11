Voor België zit de WK-kwalificatiecampagne voor Qatar 2022 erop. Voor twaalf andere Europese landen is het binnenkort nog hard knokken om een plaatsje op de wereldbeker. Zij maken nog een kans op een van de drie overgebleven Europese WK-tickets via de barrages, maar hoe werken die?

Het WK in Qatar is momenteel het laatste dat zal doorgaan met 32 landen. Dat betekent zoveel als 13 vertegenwoordigers uit Europa, 4 (of 5 via play-offs) uit Zuid-Amerika, 3 (of 4 via play-offs) uit Noord- en Midden-Amerika, 5 uit Afrika, 4 (of 5 via play-offs) uit Azië en ten slotte eventueel nog een vertegenwoordiger uit Oceanië via de intercontinentale barrages.

13 landen dus voor Europa, dat is niet zo'n erg handig getal. De UEFA loste dat voor dit jaar als volgt op: 10 ploegen kwalificeren zich rechtstreeks als groepswinnaar, 3 via de barrages. Die barrages zijn trouwens een nieuw concept, al kan je ze vergelijken met die van de Nations League voor de laatste tickets naar het EK dit jaar. Vroeger had je gewoon zes nummers twee die elk tegen elkaar uitmaakten wie naar het WK mocht gaan, deze keer werkt het met drie aparte toernooien met vier ploegen die halve finales en eventueel een finale spelen.

Hoeveel landen doen dan mee aan die play-offs? Dat zijn er namelijk geen 10 (enkel de nummers 2 van iedere groep) maar 12. Want hier komt de Nations League er nog even tussen kruipen. Twee ploegen uit die competitie worden nog toegevoegd aan de play-offs. Het gaar hier om de twee best gerangschikte groepswinnaars die zich niet konden plaatsen via de reguliere kwalificaties.

Om het een en ander wat concreter te maken vullen we de verschillende plaatsjes al eens in. Zo komen voorlopig Portugal, Zweden, Italië, Finland, Wales, Schotland, Turkije, Rusland, Polen en Noord-Macedonië via de WK-kwalificaties in de barragepotten. Uit de Nations League komen voorlopig ook nog Oostenrijk en Tsjechië erbij als twee groepswinnaars uit Divisie B.

Op 26 november zal geloot worden voor de eindstrijd van eind maart volgend jaar. Bij het format worden de twaalf teams verdeeld over drie toernooien met elk een halve finales en een finale. De drie winnaars mogen alsnog hun ticket voor Qatar boeken.

Om ervoor te zorgen dat de beste landen de meeste kans maken op kwalificatie worden de verschillende teams in twee potten onderverdeeld: reekshoofden en niet-reekshoofden. De reekshoofden spelen hun halve finale (24 of 25 maart) in eigen huis. Voor de finale wordt opnieuw geloot wie thuis speelt. Op 29 maart kennen we dan de dertien landen die Europa mogen vertegenwoordigen in Qatar.

