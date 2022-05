De 36ste titel is een feit voor Ajax. Waar de Amsterdammers de vorige jaren konden inzetten op continuïteit, zijn er nu binnen de club heel wat veranderingen op til.

Schijn bedriegt. Sinds de winterstop haalde Ajax 40 van de 45 punten, maar toch sleepte het zich naar de meet. Met Antony, Remko Pasveer, Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez, Edson Alvarez en Steven Berghuis kregen de Amsterdammers de laatste weken te kampen met nogal wat geblesseerden en de sterkhouders lagen in de knoop met hun vorm.

Erik ten Hag zag zich daardoor zelfs genoodzaakt om zijn heilige 4-3-3 in de laatste fase van de competitie overboord te gooien en plots te kiezen voor een 4-4-2-formatie. Ongezien, maar het werkte. De 36ste titel is binnen, een zesde prijs ook voor Ten Hag, die daarmee een van de succesvolste trainers van Ajax ooit wordt. In 2019 en 2021 pakte hij zowel de titel als de beker. In 2020 stond Ajax ook aan de leiding toen de competitie stopgezet werd vanwege corona, maar toen werd er geen titel uitgereikt. In dat jaar won Ajax wel de Johan Cruijff Schaal (de supercup).Uitblinkers bij Ajax zijn er te over, maar Jurriën Timber, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Brian Brobbey (gehuurd sinds de winterstop van RB Leipzig) en topschutter Sébastien Haller staken er toch bovenuit. Een speciale vermelding gaat naar oude rot Dusan Tadic, die tegen Heerenveen zijn 127ste (!) competitiewedstrijd op rij speelde voor Ajax. De 33-jarige Serviër haalde daarmee het clubrecord van Gert Bals van de tabellen. De inmiddels overleden keeper stond in de jaren zestig 123 competitiematchen op rij in doel. De titel is een uitloper van de succesvolle samenwerking tussen Ten Hag en Overmars, maar zij zijn er allebei niet meer volgend seizoen. Vandaar dat er binnen de club heel wat werk op de plank ligt. Intussen is er genoeg inkt gevloeid over de reden van het vertrek van technisch directeur Marc Overmars bij Ajax. De kans is groot dat het duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar het straks voor het zeggen krijgt op technisch gebied. In de eerste weken na het ontslag van Overmars werden de ervaring van Hamstra en de onafhankelijke inzichten van Huntelaar geroemd binnen de club.Een en ander doet terugdenken aan de manier waarom Edwin van der Sar in de job van CEO rolde. Destijds trok de ex-keeper veel op met de ervaren Michael Kinsbergen. Ook tussen hen ontstond een goeie wisselwerking. Waar Van der Sar kwam, gingen deuren open, waarna Kinsbergen zijn poulain wegwijs maakte in hoe je een organisatie als Ajax runt.Ajax wil de koers van Ten Hag doortrekken, maar dan zonder hem. De nieuwe trainer moet dus iemand zijn die dezelfde werkwijze heeft als Ten Hag. De voorkeur van Ajax ging sowieso uit naar een Nederlander, waardoor het aantal kandidaten heel beperkt was. In de Arena wilde men ook zo snel mogelijk de trainersknoop doorhakken, want duidelijkheid daaromtrent zal ook van invloed zijn op de spelers. Volgens Nederlandse media tekent Alfred Schreuder eerstdaags zijn contract als nieuwe T1 van Ajax. De trainer van Club Brugge heeft nog een verbintenis tot medio 2023 in het Venetië van het Noorden, maar kan er weg voor naar verluidt 1,5 miljoen euro. Schreuder was al eens assistent-trainer onder Ten Hag en kent diens manier van werken dus als geen ander. Andere genoemde namen waren Peter Bosz en Arne Slot. Bosz heeft er niet zo'n fantastisch seizoen bij Olympique Lyon op zitten, maar voelt er nog steeds heel veel vertrouwen van het bestuur, zei hij onlangs aan de NOS. Toen hij met de geruchten van Ajax geconfronteerd werd, reageerde hij fel: 'Daar wil ik het niet eens over hebben. Ik geef net aan dat de mensen hier heel loyaal zijn naar mij, dus vind ik dat ik dat ook naar hen moet zijn.'Arne Slot maakte afgelopen seizoen indruk bij Feyenoord, dat de finale van de Conference League speelt. Slot ligt nog tot medio 2024 onder contract bij de Rotterdammers en na de heisa rond de overgang van Steven Berghuis in de zomer van 2021 was er zowel bij Feyenoord als bij Ajax niet veel animo om dat scenario nog eens te herhalen.Eerste vraag die zich opdringt: welke spelers neemt Ten Hag eventueel mee naar Manchester United? Sinds zijn komst naar Amsterdam in 2018 liet de trainer immers verschillende spelers overkomen van zijn vorige club FC Utrecht. Een van hen is Sébastien Haller. Die liet echter al verstaan niet naar Manchester United te willen.Ten Hag ontkent dat er met zijn nieuwe werkgever afspraken gemaakt zijn over het eventueel aantrekken van Ajacieden. Sowieso wordt verwacht dat een paar spelers deze zomer andere oorden opzoeken. Ryan Gravenberch (19), die nog een contract van één seizoen heeft, staat in de belangstelling van Bayern München, dat 25 miljoen euro voor hem over zou hebben. André Onana en Noussair Mazraoui vertrekken sowieso transfervrij. Die laatste tekende al bij Bayern München, volgens Kicker. En Nicolás Tagliafico aast al langer op een vertrek.Voor Jurriën Timber, Lisandro Martínez, Antony en Sébastien Haller is er buitenlandse interesse, maar Ajax wil hen het liefst houden. Of ze blijven, zal ook afhangen van welke nieuwe T1 Ajax kiest.Kortom, Ajax staat voor belangrijke keuzes, want uiteraard wil het de successen van de voorgaande jaren verderzetten. Met nieuwe gezichten.