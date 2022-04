Bayern heeft zijn tiende opeenvolgende titel te pakken, maar wat gebeurt er nu met zijn spits Robert Lewandowski? En wordt Haaland zijn vervanger of ligt de toekomst van de Noor toch in het buitenland?

De Bundesliga kreeg vorig weekend, al op vier speeldagen van het einde, zijn ontknoping in de titelstrijd. Bayern München bleek al voor het tiende jaar op rij te sterk voor de tegenstand en pakte zijn 36e titel in de Klassiker tegen Borussia Dortmund. Nu gaat het in Duitsland enkel nog om de resterende Europese tickets en de degradatie.

Maar wat de Duitse pers nog meer in zijn greep houdt zijn de transfersoaps rond Erling Haaland - al wel langer bezig - en Robert Lewandowski. Het contract van de Pool loopt nog tot 2023, maar gesprekken over een verlenging zijn er tot dusver nog niet geweest. De geruchtenmolen draait dan ook op volle toeren rond de topspits van Bayern en dat lijkt CEO Oliver Kahn duidelijk te irriteren. 'Er lijkt wel een competitie aan de gang: wie kan de grootste nonsens vertellen over Robert?', vertelde de ex-doelman voor de terugwedstrijd in de Champions League tegen Villarreal.Ook na de nieuwe titel van Bayern zaterdag waren de media weer volop bezig met de 33-jarige Pool. Hij kwam zelf ook even voor de microfoon. 'Er komen binnenkort gesprekken aan, maar er is nog niets gebeurd ondertussen. De situatie is niet gemakkelijk voor mij.' Waarna hij de geruchten over een mogelijk vertrek wat voedde. 'Of ik bij Bayern blijf? We gaan kijken wat er gebeurt. Ik heb ook gelezen wat er in de media wordt gezegd. Ik kan alleen maar zeggen dat het niets met mij te maken heeft. Er zal een vergadering zijn, er zal iets gebeuren, maar we weten niet wat. We moeten wachten.'Daarmee was de kous nog niet af. Technisch directeur Hasan Salihamidzic was zaterdag namelijk nog zeker dat de Pool in Beieren blijft. Op de vraag of hij kon uitsluiten dat Lewandowski Bayern dit jaar nog zou verlaten, antwoordde hij volmondig ja. 'Hij heeft een contract tot 2023. We gaan nu gesprekken voeren en kijken hoe ze zich ontwikkelen. Dan zullen we zien wat er gebeurt.'ZahaviZowel club als speler spuiten dus mist over de zaak. Volgens verschillende Duitse media zou de Pool zich ergeren aan de houding van Bayern. De club zou nog geen enkele keer met een voorstel over de brug zijn gekomen en Lewandowski wil duidelijkheid over zijn toekomst. Wat niet helpt in de onderhandelingen, is het feit dat de makelaar van Lewandowski Pino Zahavi is, dezelfde als die van David Alaba. Vorig seizoen was er namelijk nog veel te doen over diens contract. De Oostenrijker wou namelijk meer verdienen, maar daar wou Bayern niet in meegaan. Op een bepaald moment werd Zahavi zelfs een 'gierige piranha' genoemd door Bayernvoorzitter Uli Hoeness. Herhaalt eenzelfde scenario zich?Ondertussen kijken ze in Barcelona mee hoe de situatie zich ontrolt. De club van Xavi zou momenteel namelijk de grote favoriet zijn om de Pool komende zomer binnen te halen.Wat met Haaland?Wat Lewandowski nog zou irriteren in de contractonderhandelingen met Bayern, zijn de continue geruchten over de mogelijke komst van Erling Haaland naar Beieren. Het is geen geheim dat de jonge Noor komende zomer op een transfer aast en ook Bayern zou nog in de race zijn. Haaland kan de Borussen na dit seizoen namelijk verlaten voor 75 miljoen euro, al komen daar wel nog heel wat bonussen bij voor vader Alf-Inge en makelaar Mino Raiola en zouden de contractvoorwaarden van Haaland met 25 miljoen euro per jaar ook niet van de poes zijn. Totaalkost: ruim 350 miljoen euro.Vorige maandag kwam het nieuws naar buiten dat de transfersoap rond de 22-jarige goaltjesdief weleens voorbij zou kunnen zijn. De Daily Mail maakte namelijk bekend dat een deal met Manchester City helemaal rond zou zijn. De Citizens hebben Haaland een contract aangeboden van maar liefst 600.000 euro per week, waarmee hij de bestbetaalde speler van de Premier League zou worden . Maar onmiddellijk na het nieuws werd het alweer ontkracht. Pep Guardiola wou geen commentaar geven - 'Het is nu nog te druk om al met volgend seizoen bezig te zijn' - en de toekomstige TD van Dortmund, Sebastian Kehl, vertelde dat nog geen enkele club zich had gemeld voor de jonge spits. 'We willen wel zo snel mogelijk duidelijkheid', zei de 42-jarige Duitser nog.De woordvoerderVervolgens kwam er ook een tweet van Jan Aafe Fjörtoft, vertrouweling van vader Haaland en zelfverklaarde 'woordvoerder van de speler'. Fjörtoft ontkende dat er al een deal was met City. 'Er is nog geen overeenkomst, er zijn nog drie teams in de running en er is geen sprake van een deadline eind deze maand.' De drie overgebleven teams zouden volgens hem Man. City, Real Madrid en Bayern zijn, met de ploeg van Kevin De Bruyne in polepositie. Van Barcelona en PSG is geen sprake meer.Real Madrid staat dus op een tweede plaats, maar de Koninklijke lijkt momenteel wel alles in het werk te stellen voor Kylian Mbappé. Is er dan nog plek voor Haaland? De Noor zelf wil namelijk de absolute nummer 1 zijn bij zijn nieuwe club en met de Fransman erbij, is dat niet meteen zeker. Ook bij City zou dat niet vanzelfsprekend zijn met de uitstekend presterende Kevin De Bruyne. Alleszins spreekt Spanje Haaland wel het meest aan. Heeft het met geld te maken?En dan is er nog Bayern. De Rekordmeister leek lang niet in de running te (willen) zijn, wat ook duidelijk gemaakt werd door CEO Kahn. 'Het pakket van transfersom en salaris is heel, heel ver van wat we ons voorstellen. Dit zijn financiële dimensies die onze verbeelding te boven gaan.' Maar dat geld het grote probleem is bij Bayern counterde Fjörtoft bij Sport1. 'Bayern doet nog altijd zijn best om Haaland in te lijven. Ik heb geen idee van de cijfers. Maar het is niet zo dat Bayern niet meedoet omdat hij te duur is.' De uitspraken van Haalands 'woordvoerder' werden meteen gecounterd door Salihamidzic. 'Dat slaat echt nergens op, we hebben al de beste spits ter wereld met Lewandowski.'Volgens Duitse media heeft de Beierse club echter de tactiek om de interesse in Haaland niet al te publiek te maken. Anders zou Lewandowski te geïrriteerd raken en niet meer willen bijtekenen. Dat lijkt alleszins te mislukken, maar wil Bayern Lewandowski's contract nog verlengen? Zo lijkt de sleutel tot de grote transfers komende zomer misschien wel in Duitsland te liggen.