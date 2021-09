Ieder weekend geven we toelichting bij een opmerkelijke gebeurtenis in het buitenlandse voetbal. Redacteur Frédéric Vanheule keek hoe Hansi Flick het ervan af bracht in zijn eerste match als Duits bondscoach.

Op donderdag een verplaatsing naar Liechtenstein, zondag in Stuttgart tegen Armenië en woensdag bij IJsland. De nieuwe Duitse bondscoach Hansi Flick kreeg nu niet meteen het moeilijkste programma om te debuteren bij de Mannschaft. Door de afwezigheid van de routiniers Manuel Neuer (enkel) en Thomas Müller (adductoren) was het Bayern Münchensterkhouder Joshua Kimmich die van zijn oud-trainer de aanvoerdersband kreeg.

Een moeizame eerste wedstrijd werd het in en tegen Liechtenstein, het was een trage en weinig inspirerende pot voetbal. Enkel Timo Werner en Leroy Sané vonden de weg naar doel. Het grootste verschil dat de Duitse (sensatie)media opmerkten in vergelijking met de meest recente periode onder Joachim Löw was dat er weer meer inzet te bespeuren viel. Flick schrok er ook niet voor terug om drie U21-EK-winnaars op te roepen, met David Raum (23, Hoffenheim), Karim Adeyemi (19, FC Salzburg) en Nico Schlotterbeck (21, SC Freiburg).

Hercules

Natuurlijk moet Flick zich in eigen land niet meer bewijzen. Toch zal het moed vergen om toekomstgewijs keuzes te maken, want net als in Beieren worden van hem straks weer prijzen verwacht. Maar dat durft de 56-jarige oud-middenvelder. Bij Bayern München bewees hij al dat hij een goed functionerend tactisch systeem op poten kan zetten, met een sterke centrale as. Hij zal het team bij de hand nemen en als een echte peoplemanager de spelers vertrouwen inspreken. Natuurlijk weet hij maar al te goed dat hij bij Duitsland niet over een scoremachine als Robert Lewandowski beschikt.

In zijn 4-2-3-1-veldbezetting koos Flick voor Bernd Leno onder de lat, maar kregen ook verrassend genoeg Thilo Kehrer, Ridle Baku en toptalent Jamal Musiala een basisplaats. Joker van dienst was Marco Reus (32), die voor het laatst in actie was gekomen bij het EK-kwalficatieduel op 13 oktober 2019 in Estland (0-3).

Toen hij successen boekte met Bayern, sprak voorzitter Uli Hoeness ooit over Flick als Messias. Bij de Duitse nationale ploeg is zijn werk echter eerder te vergelijken met dat van Hercules. Het zal een serieuze krachttoer zijn om ook met de Mannschaft sportieve resultaten te behalen.

