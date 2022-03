Met Bayern München - RB Salzburg staat een interessant duel op het programma in de 1/8 finale van de Champions League. Bij Salzburg, dat al jaren bekend staat om zijn jonge talenten, lopen er ook dit seizoen beloftevolle spelers rond. Wie zijn de nieuwe Haalands en Manés bij de Oostenrijkse landskampioen?

Karim Adeyemi

Karim Adeyemi is hét pronkstuk van Salzburg. Met 15 goals in 21 competitiewedstrijden is er dit seizoen is geen houden aan de Duitse spits met Nigeriaanse roots. Het lijkt dan ook een zekerheid dat Adeyemi deze zomer zal worden weggeplukt uit Oostenrijk. FC Barcelona en Borussia Dortmund meldden zich alvast als geïnteresseerden.

Dortmund zou al een tijdje in gesprek zijn met de Oostenrijkse landskampioen en de beste papieren hebben om de pijlsnelle aanvaller binnen te halen. Salzburg wil de kassa wel stevig zien rinkelen en heeft een prijskaartje van 35 miljoen rond de nek van het 20-jarig toptalent gehangen. Toch lijkt Dortmund bereid dit te betalen en de kans is groot dat het, na Erling Haaland in januari 2020, deze zomer dus opnieuw een toptalent zal wegplukken uit Salzburg.

Karim Adeyemi © GETTY

Brenden Aaronson

Na twee seizoenen in de MLS bij Philadelphia Union haalde Salzburg Brenden Aaronson in januari 2020 naar Europa. De 21-jarige Amerikaanse international maakte al veel indruk en in de heenwedstrijd van de 1/8 finales van de Champions League tegen Bayern München was hij enorm bedrijvig.

Hij leverde een assist af voor de 1-0 en creëerde verder nog 5 kansen. Enkel Lionel Messi speelde op een jongere leeftijd zoveel kansen bij elkaar in de knock-outfase van de Champions League, op 18 februari 2008 tegen Celtic.

Heel wat clubs staan te springen om Aaronson over te nemen. Onder andere Leeds, Hoffenheim en AC Milan zouden de aanvallende middenvelder graag aan zich binden.

Brenden Aaronson © GETTY

Junior Adamu

Junior Adamu werd op 12-jarige leeftijd opgepikt door Salzburg en stroomde in 2017 door naar zusterclub FC Liefering, dat in de Oostenrijkse tweede klasse uitkomt. De aanvaller scoorde er vlot en in 2020 keerde hij terug naar moederclub Salzburg.

De spits heeft niet altijd een basisplaats, maar scoorde toch al 5 keer in alle competities samen dit seizoen. Vorige week maakt hij zijn eerste doelpunt in de Champions League. Meteen een belangrijke goal, want zijn beauty tegen Bayern München zorgde voor een 1-1 eindstand, waardoor alles nog mogelijk is in de terugwedstrijd. De Oostenrijker kan rekenen op interesse van heel wat buitenlandse clubs, zoals AS Monaco en Southampton.

Junior Adamu © GETTY

Luka Sucic

Net als Junior Adamu werd Luka Sucic een tijdje bij FC Liefering gestald. In januari 2020 maakte hij zijn officiële debuut voor Salzburg en hij wist meteen te scoren. Intussen groeide 19-jarige centrale middenvelder uit tot een vaste waarde en zijn solide prestaties bleven niet onopgemerkt. Zo zou AC Milan geïnteresseerd zijn om het Kroatisch toptalent naar de Serie A te halen.

Luka Sucic © GETTY

