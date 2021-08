Simon Kjaer, de kapitein van de Deense nationale ploeg, en het medisch team dat aanwezig was in het Parken Stadion toen Christian Eriksen op zaterdag 12 juni een hartstilstand kreeg, mogen donderdag de UEFA President's Award ontvangen. Dat berichten verschillende Deense media.

Het is een moment dat we ons jammer genoeg nog wel allemaal kunnen herinneren toen Christian Eriksen tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland plots neerstortte en minutenlang bleef stilliggen. De Deense sterspeler had net een hartstilstand gekregen en vocht voor zijn leven. Zijn ploeggenoten en ook de Finse voetballers zagen het gevaar meteen in een maanden het medische team aan om Eriksen te komen helpen.

De Deense kapitein Simon Kjaer trad daarbij op de voorgrond als een echte aanvoerder. Hij diende de allereerste zorgen toen aan Eriksen en zorgde ervoor dat die diens tong niet zou inslikken. Vervolgens vertelde hij zijn teammaats om een kring te maken rond Eriksen en hem zo af te schermen van de buitenwereld. Kjaer ging ook in het rijtje staan en draaide zich als enige om en bleef de hele tijd kijken naar zijn ploegmaat. Vervolgens troostte Kjaer ook nog de vriendin van de Interspeler toen die het veld opkwam.

Kjaer troost Eriksens vriendin Sabrina © GETTY

Na het voorval werd de Deense aanvoerder overal geprezen als een held en dat is ook de UEFA niet ontgaan. Voor zijn daden mag hij donderdag, bij de loting van de groepsfase voor de Champions League, de prestigieuze UEFA President's Award in ontvangst nemen. De winnaar van die prijs wordt door de voorzitter zelf gekozen en uitgereikt aan iemand die uitblonk in zijn vakgebied.

Maar niet enkel de Deense aanvoerder krijgt de prijs. Ook het medisch team (teamdokter Morten Broesen en paramedici Peder Ersgaard en Mogens Kreutzfeldt) dat het leven van Eriksen redde, mag donderdag mee op het podium staan. Zij probeerden minutenlang het hart van de 29-jarige Deen terug aan de gang te krijgen, wat uiteindelijk ook lukte met een defibrilator.

Eerdere winnaars van de UEFA President's Award

1998: Jacques Delors (Frankrijk)

1999: Geen prijs

2000: Guy Roux (Frankrijk)

2001: Juan Santisteban (Spanje)

2002: Sir Bobby Robson (Engeland)

2003: Paolo Maldini (Italië)

2004: Ernie Walker (Schotland)

2005: Frank Rijkaard (Nederland)

2006: Wilfried Straub (Duitsland)

2007: Alfredo Di Stéfano (Spanje)

2008: Sir Bobby Charlton (Engeland)

2009: Eusébio (Portugal)

2010: Raymond Kopa (Frankrijk)

2011: Gianni Rivera (Italië)

2012: Franz Beckenbauer (Duitsland)

2013: Johan Cruijff (Nederland)

2014: Josef Masopust (Tsjechië)

2015: Geen prijs2016: Geen prijs

2017: Francesco Totti (Italië)

2018: David Beckham (Engeland)

2019: Eric Cantona (Frankrijk)

2020: Didier Drogba (Ivoorkust)

