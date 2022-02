Vanavond staat het Parijse sterrenensemble tegenover Real Madrid, een van de krakers van deze 1/8ste finales in de Champions League. Bij PSG wordt vooral naar Lionel Messi gekeken. De Argentijn zal na een matig seizoensbegin de rug moeten rechten tegen zijn lievelingstegenstander.

Deze zomer vierden de Qatarese eigenaars hun tiende verjaardag aan het hoofd van PSG. En die werd op 14 augustus uitgebreid gevierd in de marge van de wedstrijd tegen Strasbourg. Op een podium werden nieuwe aanwinsten Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos en vooral Lionel Messi voorgesteld aan het Parc des Princes. De voorbije 10 jaren zijn aan een sneltempo voorbijgegaan en dit seizoen lijkt de laatste kans voor de Qatarese eigenaars om de prestigieuze Champions League te winnen, terwijl de propaganda voor het WK in eigen land volop aan de gang is. Nog meer dan de andere nieuwkomers, moet Lionel Messi de Parijse club eeuwige roem brengen. Maar zeven maanden later, roepen de prestaties van de 34-jarige Argentijn meer twijfels op dan lof. De achtste finale is de even cruciaal als symbolisch tegen Real Madrid, dat andere sterrenensemble in het moderne voetbal.Het probleem van te veel sterren hebben - en dan vooral in het offensieve compartiment - is dat het voor een onevenwicht zorgt in het team met een verdediging die aan zijn lot wordt overgelaten. Maar contradictorisch is het net de aanval die niet weet te overtuigen. De aanpassing van Messi verloopt moeizamer dan verwacht. Sinds het begin van het seizoen is het moeilijk om de zevenvoudige winnaar van de Gouden Bal te herkennen. Zijn twee doelpunten in de Ligue 1 zijn niet meer dan het symbool voor zijn trage start.Dat het niet zo vlot loopt met de mede-aanvallers, lijkt moeilijk te begrijpen. Zo zien we Messi bijvoorbeeld vaak verdwijnen uit het spel omdat hij op het middenveld de combinaties en het spel wil opzetten. Dat was ook al het geval bij Barcelona, maar zijn drang om naar voren te trekken, lijkt nu toch wat minder dan bij zijn ex-club. Sinds het begin van het seizoen komt Messi maar aan 2,3 dribbels per wedstrijd in de Franse eerste klasse, het laagste aantal in zijn carrière. En zijn doelpogingen volgen diezelfde tendens met gemiddeld 3,6 per match.Hoewel Messi het talent heeft om in een recordtijd zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden, zijn de problemen er al sinds het begin van dit voetbaljaar. In de zomer won hij nog de Copa América, onder een immense Argentijnse druk, maar daarna volgde de hele soap rond zijn vertrek bij Barcelona. Nadat de transfer uiteindelijk rond was, moest Messi zich voor de eerste keer sinds zijn overstap naar Barça in 2000 aanpassen aan een nieuwe omgeving en club. In januari kwam er voor Messi ook een coronabesmetting bij. Na twee weken quarantaine, leek Messi daarna ook wat verzwakt. Een paar weken geleden werd Messi ook rust gegund bij Argentinië tijdens de interlandbreak. 'Messi heeft zwaar afgezien van het virus, het heeft hem goed te pakken gehad', klonk het toen bij bondscoach Lionel Scaloni.Van die rustperiode maakte Messi gebruik om even terug te keren naar Barcelona om samen met Jordi Alba en Sergio Busquets de verjaardag van Xavi te vieren. De Spaanse pers had niet meer nodig om de terugkeer van Messi naar Catalonië aan te kondigen. En met de komst van Xavi als coach en de terugkeer van Dani Alves, zullen de komende weken die geruchten alleen maar toenemen. Het is trouwens allesbehalve onschuldig dat El Confidencial aan de vooravond van het duel tegen Real Madrid een artikel wijdde aan de zwaarmoedigheid van Messi in Parijs. Dat ging over nostalgie naar Barcelona, moeilijkheden om zich te settelen in Parijs en een zekere tegenzin om met zijn ploegmaats bij PSG te spelen.zich moeilijk kan inwerken en de heimwee die hij zou hebben naar Barcelona.De toekomst ziet er echter niet zo somber uit. Sinds zijn terugkeer bij PSG, speelde Messi twee opeenvolgende wedstrijden volledig uit. Daarin was hij ook best overtuigend met eerst Lille (doelpunt en assist) en daarna Stade Rennes met een assist voor Kylian Mbappé in de laatste minuut. Tegen een Madrileense verdediging waar Alaba en Militão autoritair leiden, zal PSG een Messi in Champions Leaguemodus (5 goals en 1 assist dit seizoen) kunnen gebruiken. In de grote wedstrijden staan de grote spelers op, dus we mogen vanavond wel wat verwachten.Door Scott Crabbé