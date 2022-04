NAC Breda wordt niet verkocht aan de City Football Group, nadat stichting NOAD zijn veto stelde. Het valt nu af te wachten of een groep lokale ondernemers wel ieders goedkeuring krijgt.

Na wekenlang protest van de supporters kan de rust bij NAC Breda weer wat terugkeren, want de overeenkomst met CFG wordt stopgezet. Tussen de grootaandeelhouders en de groep achter onder andere Manchester City en Lommel SK was er een akkoord, maar stichting NOAD moest nog instemmen. De cultuurbewakers van de club hebben het gouden aandeel in handen en kunnen dus hun veto stellen bij een overname. Wat al een tijdje vermoed werd, gebeurde ook toen de vier leden donderdag besloten om unaniem nee te zeggen.

Vierde keer, goede keer?

Het is al de derde overeenkomst die afspringt, sinds de club in juni te koop werd gezet. Eerst viel een Amerikaanse investeringsmaatschappij af, omdat die financieel niet aan de garanties kon voldoen. In januari werd de lokale bouwondernemer Karel Vrolijk dan weer afgewezen door de Raad van Commissarissen. En nu blijken de zeven miljoen euro en het plan van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan ook niet iedereen te kunnen overtuigen.

Als stichting NOAD City Football Group afwees, moest het met een alternatief komen. Dat deed ze door haar steun uit te spreken voor NAC=Breda, een groep lokale ondernemers. De andere optie was het Amerikaanse Globall Football Corporation, maar na intensieve gesprekken werden ze bedankt voor hun interesse.

De terugkeer van Vrolijk

Het collectief van ondernemers uit de regio bestaat onder andere uit Karel Vrolijk, die zo toch nog aandeelhouder kan worden van zijn favoriete club. Over de exacte plannen wil het collectief nog niets zeggen, omdat ze eerst de overname willen afhandelen met de aandeelhouders en de RvC. Maar het hoofddoel zou zijn om NAC weer baas in eigen huis te maken, doordat de investeerders geen zeggenschap krijgen. Uiteindelijk zou het ook de bedoeling zijn dat de aandelen weer bij de club zelf terechtkomen. NAC=Breda zou naar verluidt al zo'n twaalf miljoen euro verzameld hebben.

Het collectief vraagt nu vooral om rust rond het proces, zodat er een eervolle overeenkomst met de aandeelhouders gesloten kan worden. Voor de supporters wordt het nu vooral afwachten, maar de meesten zijn vooral blij niet de elfde club van City Football Group te worden.

