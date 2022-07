Met Sadio Mané realiseerde Bayern München volgens Duitse media de spectaculairste Bundesliga-transfer in jaren. Toen was nog niet bekend dat de club een paar weken later Matthijs de Ligt zou overnemen van Juventus. Het vertrek van Robert Lewandowski luidt een nieuw tijdperk in aan de Säbener Strasse.

Door Süleyman Öztürk (Voetbal International)

...

Door Süleyman Öztürk (Voetbal International)Achter de schermen zijn het vaak de informele gesprekken die dingen in beweging zetten. Hasan Salihamidzic zat met Björn Bezemer en een andere vertegenwoordiger van makelaarskantoor ROOF in zijn achtertuin te onderhandelen over de contractverlenging van Serge Gnabry. Halverwege het gesprek viel de naam Sadio Mané, die wordt begeleid door hetzelfde bureau als Gnabry. Bezemer vertelde dat de Senegalees nog een jaar vastlag en voorzichtig om zich heen aan het kijken was. Bij het afscheid in de deuropening informeerde Salihamidzic nog even naar Mané. Hij wilde weten hoe reëel het was dat hij naar Duitsland zou komen. De directeur voetbalzaken kreeg te horen dat de speler alle verzoeken tot een contractverlenging had afgewezen. Twee dagen later stapte Salihamidzic samen met trainer Julian Nagelsmann en technisch directeur Marco Neppe in het vliegtuig naar Engeland. In zijn huis in Liverpool ontving Mané het Bayern-trio in korte broek. De club had een gelikte presentatie voorbereid en Nagelsmann vertelde tot in de detail op welke manier de aanvaller zou kunnen excelleren in zijn ploeg. Het samenzijn duurde ongeveer vier uur en nog diezelfde dag besloot Sadio Mané dat hij bij Bayern München wilde voetballen. Het binnenhalen van Mané is de eerst echt grote slag sinds Bayern wordt geleid door een nieuw driemanschap. Voormalig doelman Oliver Kahn trad vorig jaar als bestuursvoorzitter in de voetsporen van Karl-Heinz Rummenigge, Adidas-CEO Herbert Hainer volgde in november 2019 Uli Hoeness op als president en in dezelfde periode maakte Salihamidzic intern promotie. Met z'n drieën bepalen ze de koers en is de opdracht simpel: Bayern München bij de beste vier clubs van Europa houden. De uitschakeling tegen Villarreal afgelopen seizoen in de kwartfinale van de Champions League is intern hard aangekomen. Kahn kreeg de kritiek dat hij nauwelijks naar buiten trad en zijn trainer de kastanjes uit het vuur liet halen als het ging over ingewikkelde onderwerpen als Qatar. De fans hadden het al enige tijd op Salihamidzic gemunt na een opeenstapeling van mislukte aankopen. Michael Cuisance, Bouna Sarr, Marc Roca en Fiete Arp zullen binnenkort vergeten Bayern-voetballers zijn, terwijl de miljoeneninvesteringen in Lucas Hernández en Leroy Sané zich ook niet uitbetaald hebben. De afgelopen weken is de stemming intern en onder de fans 180 graden gedraaid. Salihamidzic moet tot zijn eigen verbazing met mensen op de foto en wordt toegejuicht omdat hij met Sadio Mané en Matthijs de Ligt twee wereldsterren naar Beieren heeft gehaald. Na de complimenten voor het vastleggen van de Ajacieden Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui heeft hij met de handtekeningen van Mané en De Ligt laten zien dat Bayern op de transfermarkt een factor is om rekening mee te houden.De dertigjarige Senegalees en de 22-jarige Nederlander zijn aanwinsten die het begin van een nieuw tijdperk markeren. Na acht jaar Lewandowski krijgt de club nieuwe boegbeelden en zijn het anderen die voor de doelpunten moeten zorgen. 'Na zo'n lange periode van succes kan het gebeuren dat sommige spelers op hun lauweren gaan rusten', verduidelijkte Kahn onlangs in gesprek met Duitse media. 'Er moest iets veranderen. Dat is ons gelukt met de handtekening van Sadio Mané. Ik weet wat zo'n transfer teweeg kan brengen binnen een team. Het niveau en de kwaliteit van de anderen gaan erdoor omhoog.' Mané figureerde de afgelopen zes jaar in de schaduw van ploeggenoot Mohamed Salah. Door voor een andere club en competitie te kiezen, kan hij de komende paar jaar de erkenning verdienen die hij in Engeland niet altijd heeft gehad. Bij Bayern wordt hij volgens informatie van Bild een van de best betaalde spelers. Net als Thomas Müller, Joshua Kimmich, Lucas Hernández, Manuel Neuer en Leroy Sané strijkt hij een jaarsalaris op van twintig miljoen euro. Aanmerkelijk meer dan bij Liverpool, waar hij onder het groepje grootverdieners zat. Daarnaast is hij in april dertig geworden en wilde hij na zes mooie jaren bij Liverpool een nieuwe uitdaging aangaan. Het ligt niet in Mané's aard naar anderen te wijzen. In Engeland speelde hij de laatste maanden vaak in de spits om de integratie van Luis Díaz te versnellen. Hij won met Senegal de Afrika Cup, schakelde Egypte ook uit in de strijd om een WK-ticket en schikte zich op Anfield net zo makkelijk weer in de rol van teamplayer. Toen hij in juni door Bayern werd gepresenteerd, kreeg de aanvaller de vraag op welke plek hij zou willen spelen. Mané wees lachend naar de persoon die naast hem zat. Zijn trainer moest die vraag maar beantwoorden. Hem interesseerde het niet zo waar hij kwam te staan en met welk rugnummer. Gespeeld is die opofferingsgezindheid niet. Nagelsmann was verbaasd hoe down-to-earth de Afrikaan was, vertelde hij een paar weken geleden. 'Hij maakte direct in ons eerste gesprek een heel onbaatzuchtige indruk. Dat is bijzonder voor een speler met zo'n grote naam. Je komt het zelden tegen dat een voetballer zich in een eerste gesprek volledig ondergeschikt maakt aan de club en de trainer. Daarna werd de drang nog groter hem zo snel mogelijk te contracteren.' De nieuwe Bayern-puzzel moet zonder Lewandowski gemaakt worden. De trainer studeert op een speelwijze met twee aanvallers. In een 3-5-2 of een variatie daarop zouden Mané en Gnabry dan de twee voorste aanvallers moeten worden. Met Mané, Kingsley Coman, Jamal Musiala, Gnabry, Müller en Leroy Sané heeft de 35-jarige minstens zes aanvallers tot zijn beschikking met wie hij verschillende kanten op kan. Achterin moet De Ligt het elftal bij elkaar houden en het mogelijk maken dat de ploeg als geheel dicht op elkaar staat, zodat Nagelsmann een meer fluïde soort voetbal kan spelen met veel beweging en positiewisselingen.