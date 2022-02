Zaterdagavond om 18 uur staat de Milanese derby op het programma. Nu Romelu Lukaku vertrokken is bij Inter en Zlatan Ibrahimovic meer in de lappenmand ligt dan hij op het veld staat, is het uitkijken naar nieuwe sterren in Noord-Italië. Wij kozen drie namen uit per ploeg.

Edin Dzeko: de perfecte vervanger van Lukaku30 doelpunten op een heel seizoen verdwenen er met het vertrek van Romelu Lukaku. Het meeste van zijn 110 miljoen werd in eigen kas gestoken, dus wie kon dat enorme gat opvullen? Nieuwe coach Simone Inzaghi had een plan: Lukaku zou vervangen worden door ervaren rot Edin Dzeko en oude bekende Joaquin Correa. Die laatste zit voornamelijk op de bank, maar de 35-jarige Bosniër schoot als een raket uit de startblokken en maakte dit seizoen al 12 goals over alle competities. En hoewel spitsbroeder Lautaro Martínez al meer wist te scoren, is het toch vooral de oude spits die een van dé leiders is van dit Inter. Op zijn 35ste is hij klaar om de vacante troon van Milanees keizer in te nemen. Theo Hernandez: de beste linksachter ter wereld?Wat een toekomst werd de jonge Franse linksachter voorspeld nadat hij in 2017 Atlético verruilde voor de buren van Real Madrid. Voor 24 miljoen euro moest Hernandez op termijn de vervanger worden van Marcelo, maar dat kwam er nooit van. Door zijn onprofessionele houding op training, kwam hij nauwelijks aan speelminuten toe en werd hij al een seizoen later uitgeleend aan Real Sociedad. En ook het jaar erop mocht hij naar de club van Adnan Januzaj.En dat terwijl zijn broer Lucas Hernández de pannen van het dak speelde bij Atlético, wereldkampioen werd met Frankrijk en een toptransfer naar Bayern München versierde. Maar kijk, in de zomer van 2019, kwam AC Milan met de redding. Het verloste Hernández van de Koninklijke en dat bleek al snel zijn vruchten af te werpen. Van trainer Stefano Pioli krijgt hij alle vrijheid op de linkerflank en dat benut de Fransman volledig. De 'trein', zoals hij in Milaan genoemd wordt, hoort momenteel zelfs bij de beste linksachters ter wereld. Hoe snel het kan gaan in een carrière...Hakan Calhanoglu: flauw bij Milan, top bij InterAls er iemand weet wat het is om een derby in Milaan te spelen, dan is het wel Hakan Calhanoglu. Nadat hij als jong talent doorbrak bij Bayer Leverkusen, begon hij aan een avontuur in Milaan bij de rossoneri. Maar daar lukte het toch niet helemaal voor de Turk met een vrije trap uit de duizend. In een periode waarin het met AC Milan bijzonder slecht ging, kon Calhanoglu zich nooit volledig doorzetten. Een basisspeler was hij bijna altijd, maar de vorm van Leverkusen vond hij niet meer terug in San Siro.Tot dit seizoen, al speelt hij nu wel voor de blauw-zwarte buren. Zijn contract liep namelijk vorige zomer af en Inter maakte daar handig gebruik van. In het systeem van Inzaghi lijkt de 27-jarige middenvelder zichzelf helemaal te hebben heruitgevonden. Met nu al zes goals en acht assists lijkt hij op weg om zijn beste statistieken ooit te verzamelen. En zaterdag kan hij nog eens duidelijk maken aan zijn ex-club dat ze een topspeler hebben laten gaan. Franck Kessie: nog nooit zo goed als dit seizoenKessie is niet aan zijn proefstuk toe bij AC Milan. De 25-jarige Ivoriaan is bezig aan zijn vijfde seizoen bij de rossoneri nadat hij in 2017 voor 24 miljoen euro werd overgekocht van Atalanta. Kessie gold als een enorm talent, maar leek moeite te hebben in zijn nieuwe omgeving. Vooral vorig seizoen leek hij niet op de speler die hij ooit was bij La Dea. Eind dit seizoen loopt zijn contract af, maar dat lijkt bij hem de klik te hebben gemaakt die hij nodig had. Sinds de zomer is Kessie namelijk dé leider op het Milanese middenveld. Zijn kracht, passes én doelpunten doen iedere tegenstander pijn. Milan wil ondertussen al lang een nieuw contract aanbieden aan Kessie, maar die lijkt precies meer zin te hebben in een buitenlands avontuur. Kan hij die clubs overtuigen met een knalprestatie tegen Inter? Raphael Leão: het talent komt bovendrijvenLille heeft zo van die seizoenen dat het allemaal meezit. Vorig jaar won het bijvoorbeeld nog de titel en in 2018 eindigde het op een tweede plek. Naast Nicolas Pépé was een van de sterren toen ene Raphael Leão. Op zijn 18e stond hij niet altijd in de basis maar gold de aalvlugge Portugees als een groot talent. Na slechts één seizoen in Noord-Frankrijk kwam AC Milan al met enkele miljoenen op de proppen en ging Leão overstag. Maar ook hij kende een lastig begin in Milaan en komt dit seizoen pas echt helemaal bovendrijven. Met acht goals doet hij nu al beter dan zijn vorige twee seizoenen. In afwezigheid van Zlatan Ibrahimovic is de ondertussen 22-jarige Portugees een van de sterren van dit AC Milan geworden en de aanvaller die iedere verdediging pijn kan doen. Nicolò Barella: de nieuwe Italiaanse sterNog meer dan Hakan Calhanoglu doet Nicolò Barella het middenveld van Inter draaien. Voor de Italianen is hij dé ster van de ploeg, omdat hij zowel verdedigend als aanvallend zijn streng kan trekken. Als een pitbull bijt hij zich vast in zijn tegenstanders om dan het spel op gang te trekken of voor de laatste pass te zorgen met zijn haarfijne voorzetten en doorsteekpasses. En dat doet hij niet alleen bij Inter, ook voor de Italiaanse nationale ploeg is Barella onmisbaar geworden. Op zijn 24ste lijkt hij al klaar om Inter in afwezigheid van leider Lukaku bij de hand te nemen en naar een tweede opeenvolgende titel te loodsen.