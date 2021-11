Zoals verwacht werd ook de return tegen Manchester City een maat voor niks voor Club Brugge. Maar nu wacht een interessant tweeluik, met een grote uitdaging: overwinteren in de Champions League. Jawel.

Zullen we de lat eens hoog leggen?In Brugge houden ze daarvan. Arrogantie is dat niet, wel gezonde ambitie. De groep, weten we, bekijkt het wedstrijd per wedstrijd. Daarom lag de focus gisteren al op RB Leipzig, dat op woensdag 24 november naar Jan Breydel komt. Club puurde uit de twee duels tegen City 0 punten en een doelpuntenverhouding van 9-2, Leipzig uit die tegen PSG 1 punt en een doelpuntenverhouding van 4-5. De Duitsers scoren vlotter dan Club, maar krijgen ook vlot goals binnen. Eerder ook al zes bij City en twee tegen Club, een totaal van dertien.Die combinatie kan op 24 november vuurwerk opleveren. Bonus van Club: drie punten in de stand. Een gelijkspel en Europees overwinteren - voor de achtste keer in tien deelnames aan de Champions League - is een feit. Onverhoopt, maar niet onverdiend. Een zege kan doen dromen. Als diezelfde avond City ook zijn werk doet en wint van PSG - de ploeg van Pep wil altijd eerste zijn in zijn groep om na Nieuwjaar daar in de KO-fase voordeel uit te halen - komen de sterspelers uit Parijs binnen handbereik.Op de laatste speeldag in deze groep - waarin we oogst op puntengewin vooraf laag inschatten - nog meedoen voor overwinteren in de CL: dat zou een mooie beloning zijn voor hard werk. Net als vorig seizoen. Evengoed kan het straks niks zijn, maar er wachten Club nog mooie duels met inzet. Na 24/11 een climax op dinsdag 7 december.Tegen City viel niks te rapen. Meer dan twee weken terug kon Club in bepaalde wedstrijdmomenten iets tonen, maar die duurden te kort om aanspraak te kunnen maken op een beter resultaat. Clement koos voor het parkeren van de bus, en het dichthouden van de ruimtes. Cancelo had het zo veel lastiger om blauw-zwart pijn te doen met runs. Idem dito met Walker of Foden. Die laatste zat in de achterzak van Hendry, terwijl Mata zich vooral bekommerde om Grealish. Helaas was de linkerkant van de defensie van de West-Vlamingen minder sterk. Nsoki moest opnieuw toegeven dat het bewegingsvoetbal van City - van mindere aard dan in Brugge omwille van een andere tactische aanpak - maar ook omwille van de personele keuzes van Guardiola die spelversneller De Bruyne aan de kant hield, voor hem in de keuzes nog iets te hoog gegrepen is. Terwijl Sobol het op internationaal niveau, als het allemaal wat sneller gaat, lastig krijgt. Niet voor het eerst was de Oekraïner, samen met de Fransman, defensief de zwakste schakel. Zie de goals, een combinatie van positiefouten, concentratie maar vooral defensieve scherpte. Je ziet ze duidelijk kijken naar het gevaar, maar vervolgens te moe om nog te reageren. 100 minuten scherp en nijdig zijn, niet iedereen heeft het in zich.Over het offensieve kunnen we kort zijn: lastig. Met een laag blok is het zeer veel afstand overbruggen. Anders dan City heeft Club dan iets te veel de neiging te gaan lopen met de bal. Tegen stoere Citizens kan je dat niet maken. Tegen Leipzig over drie weken ook niet. Aannemen, vooruit kijken en tikken, het zal straks, om onder de pressing van de tegenstand uit te komen, sneller moeten in denken en uitvoering. Maar dan zal het blok wel weer hoger staan en de afstand naar voor kleiner.De verheugende vaststelling: De Ketelaere toonde bij momenten weer frisheid. De invalbeurt van Van Der Brempt toont ook bij hem een goeie vooruitgang. Op Antwerp was hij ook al goed, wel telkens met Mata als steun in de rug, op dit moment nog een noodzaak. De fysieke aanwezigheid van Mbamba is ook veelbelovend. Het werk van Club NXT werpt vruchten af, ook in de Youth League. Co-leider in de groep samen met PSG en nog niet verloren in vier wedstrijden. Ook niet op City, want van 2-0 en 3-1 achter alsnog naar 3-5. Weerbaarheid, technisch vermogen en fysieke kracht - heen in Roeselare misten ze dat laatste nog na de rust - het is er allemaal. Spelmaker Cisse Sandra zorgde voor twee goals, en kreeg in de beker al eens een beloning.Het werk in de schaduw gaat gestaag vooruit. Dat in de spotlights loopt meer in de kijker, met Ajax als grote voorbeeld. Autoritair door naar de volgende ronde, nu al. Goed voor 65 miljoen euro, rekenden de Nederlandse kranten al uit: recette, prijzengeld, kwalificatiepremie, marketpool. Zo ver is Club nog lang niet, maar tien jaar investeren met een visie begint stilaan te renderen. En niet alleen dankzij transfers. Dat is het verheugende van dit verhaal.