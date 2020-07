Na de nieuwe lockdownmaatregelen die de voorbije dagen in Lissabon werden genomen, kwamen er ook al vraagtekens te staan bij het doorgaan van de eindronde van de Champions League. De UEFA maakt zich voorlopig geen zorgen.

'We hopen dat alles goed zal verlopen en dat we het toernooi kunnen organiseren in Lissabon', verklaarde een woordvoerder van de UEFA aan AFP. 'Er is geen enkele reden om een plan B op te stellen nu. We staan permanent in contact met de Portugese voetbalbond en de lokale autoriteiten. We zullen maatregelen nemen, wanneer dit nodig zou blijken.'

Vanaf woensdag moeten de inwoners van negentien wijken in de banlieue van Lissabon, waar besmettingshaarden van het coronavirus opnieuw heropflakkerden, opnieuw thuisblijven. In aangrenzende wijken mogen slechts vijf personen samenkomen, in de hele hoofdstedelijke regio zijn er dat tien, terwijl er dat in de rest van Portugal twintig zijn.

De finale van de Champions League moet op zondag 23 augustus doorgaan in Lissabon. Het eindtoernooi start op 12 augustus. Vier teams - PSG, Leipzig, Atalanta en Atlético Madrid - zijn al gekwalificeerd voor de laatste acht. De vier overige tickets moeten nog verdeeld worden na de terugwedstrijden in de achtste finales.

Portugal, een land van zo'n tien miljoen inwoners, zag haar dagelijks aantal coronagevallen de voorbije dagen opnieuw stijgen tot 300 à 400 per dag. Begin mei was dat aantal gedaald tot zo'n 100. Mondmaskers zijn er verplicht in gesloten ruimtes.

