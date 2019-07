Na wekenlang weifelen nam de Nederlandse vleugelspits gisteren de beslissing om op voetbalpensioen te gaan. Onze noorderburen verliezen op die manier twee iconen in twee maanden tijd, nadat ook Robin Van Persie besloot te stoppen.

Zijn grootste gloriemoment in clubverband beleefde Robben bij - zijn nu dus ex-club - Bayern München. In de finale van de Champions League in 2013 stond hij met z'n ploegmaats tegenover de concurrenten van Borussia Dortmund. Met een assist en het winnende doelpunt had de winger een groot aandeel in de einzege van de Beierse club.

Robben speelde voor FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern. De aanvaller kwam bovendien 96 keer uit voor Oranje. Hij trad in 2010 aan in de finale van het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika tegen Spanje (0-1 zege voor Spanje na verlengingen).

Two whole minutes of Arjen Robben cutting inside. Drink it in. Pure sauce. 💉 pic.twitter.com/8qtqzcK09V — Nisar (@iNisarKhan) July 4, 2019

Op 10 oktober 2017 speelde Robben tegen Zweden zijn laatste interland. Nederland won met 2-0, dankzij twee doelpunten van Robben. De beslissing om te stoppen was, zo verklaart Robben, de moeilijkste uit zijn loopbaan. 'Een beslissing waarbij hart en verstand met elkaar in botsing kwamen', zegt hij. 'De liefde voor het spelletje en de overtuiging dat je nog steeds de hele wereld aankan, tegenover de realiteit dat niet altijd alles loopt zoals je zou willen. Ik ben niet meer dat jochie van 16, dat nog geen idee had wat een blessure inhield. Op dit moment ben ik fit en gezond en als liefhebber van andere sporten wil ik dit in de toekomst graag zo houden. Het is goed zo.'