Het parket van Nice heeft een onderzoek geopend na de incidenten die leidden tot het stilleggen van de competitiewedstrijd Nice-Marseille zondagavond. Dat bevestigt een woordvoerder. "Een onderzoek is lopende, maar op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen", luidt het.

De wedstrijd tussen Nice en Marseille werd zondag anderhalf uur onderbroken nadat supporters het veld hadden bestormd na een incident dat voor de vlam in de pan had gezorgd: een plastic flesje dat naar Marseillespeler Dimitri Payet was gegooid en dat die laatste had teruggeworpen in de tribunes.

Stewards trachtten de fans tegen te houden, maar tevergeefs. In het gewoel werden flink wat klappen uitgedeeld, ook aan de spelers.

Nice leidde op dat moment met 1-0 maar het duel werd niet beëindigd. Na anderhalf uur onderbreking besloot de scheidsrechter de match weer op gang te fluiten, maar de spelers van Marseille hadden besloten binnen te blijven.

Marseille riskeert het duel met 3-0 te verliezen, maar OM-voorzitter Pablo Longoria heeft al laten weten dat niet te zullen aanvaarden. 'De Liga (LFP) heeft beslist de match te hervatten. Wij hadden besloten om dat niet te doen uit veiligheidsoverwegingen omdat de veiligheid van onze spelers niet gegarandeerd kon worden', verklaarde hij in een videoboodschap.

A real Malice in the Palace type situation at the French Riviera between Marseille and Nice.



Ugly scenes after Dimitri Payet got tagged in the face by stupid, moronic Nice fans. Ugly scenes. pic.twitter.com/uRrKS1Eupr — TWDTV (@TWDTV1) August 22, 2021

De wedstrijd tussen Nice en Marseille werd zondag anderhalf uur onderbroken nadat supporters het veld hadden bestormd na een incident dat voor de vlam in de pan had gezorgd: een plastic flesje dat naar Marseillespeler Dimitri Payet was gegooid en dat die laatste had teruggeworpen in de tribunes.Stewards trachtten de fans tegen te houden, maar tevergeefs. In het gewoel werden flink wat klappen uitgedeeld, ook aan de spelers.Nice leidde op dat moment met 1-0 maar het duel werd niet beëindigd. Na anderhalf uur onderbreking besloot de scheidsrechter de match weer op gang te fluiten, maar de spelers van Marseille hadden besloten binnen te blijven. Marseille riskeert het duel met 3-0 te verliezen, maar OM-voorzitter Pablo Longoria heeft al laten weten dat niet te zullen aanvaarden. 'De Liga (LFP) heeft beslist de match te hervatten. Wij hadden besloten om dat niet te doen uit veiligheidsoverwegingen omdat de veiligheid van onze spelers niet gegarandeerd kon worden', verklaarde hij in een videoboodschap.