Wit-Rusland - België werd een tussendoortje, eentje waarin weinig risico werd genomen. Niet in de opstelling, noch in het spel. Maar de Rode Duivels schreven wel geschiedenis: het werk voor een vijfde tornooi op rij is voor 99,9 procent af.

Op 8 oktober, daags na de tweede halve finale van de Nations League tussen België en Frankrijk, kunnen de Belgen al zeker zijn van Qatar. Het enige land dat hen nog kan bedreigen voor groepswinst, Wales, moet dan naar Tsjechië. Het team van captain Gareth Bale kwam woensdag thuis ondanks dominant voetbal niet verder dan 0-0 tegen Estland. Verliest het in Praag, dan kan Wales nog hoogstens stranden op zestien punten, evenveel als de Belgen nu hebben.

...

Op 8 oktober, daags na de tweede halve finale van de Nations League tussen België en Frankrijk, kunnen de Belgen al zeker zijn van Qatar. Het enige land dat hen nog kan bedreigen voor groepswinst, Wales, moet dan naar Tsjechië. Het team van captain Gareth Bale kwam woensdag thuis ondanks dominant voetbal niet verder dan 0-0 tegen Estland. Verliest het in Praag, dan kan Wales nog hoogstens stranden op zestien punten, evenveel als de Belgen nu hebben. En gesteld dat de Duivels in november thuis verliezen van Estland en daarna in Cardiff, dan telt het doelsaldo. En daar zitten de Duivels al zeer safe: +17. Wales puurde uit vier duels vijf goals, en slikte er ook vijf.Conclusie: na deze 9 op 9 is een vijfde tornooi op rij binnen. Voor ons hoeft het niet onderstreept, wij zijn al langer overtuigd: dit is de beste generatie ooit. Ze doet qua resultaten beter, en qua tornooien ook dan die van de jaren tachtig, vier tornooien op een rij, of de jaren 1990-2000 met drie tornooien na mekaar. Waarbij we ook weten: om commerciële redenen zijn het aantal plaatsen in een eindronde toegenomen. Het is dus nu veel makkelijker dan vroeger om je plaats af te dwingen op een eindronde. Maar geloof ons: vorige generaties wonnen ook nog wel tijdens verre verplaatsingen, maar waren veel minder dominant dan de ploeg die gisteren in Kazan op het veld stond. Alleen heeft die de pech dat de lat inmiddels veel hoger ligt dan twintig jaar geleden. Zuinig winnen is niet langer genoeg.Naar de recente normen was dit geen goeie interland. Verre van zelfs. Slordig. Te weinig automatismen, te veel zoeken in de samenhang. Batshuayi leek zijn touch verloren. De spits die bij een basisplaats altijd scoort, kwam dit keer steevast iets te kort. Of stond buitenspel. Een jaar bij Besiktas kan hem goed doen, want ook een sterke vent als Lukaku kan wel eens wat overkomen. Lukebakio, Trossard en Praet probeerden, maar structuur en lijm zat er niet in. Dan gaat ook een leider als Tielemans lijden en zwemmen. Of forceren, net zoals hij dat op het EK deed. Te snel verticaal, te moeilijke dingen. Iedereen forceerde, iedereen wilde iets tonen, gelukkig bewaarde de defensie de kalmte.Als het gaat om vernieuwing, dan scoorde alleen Alexis Saelemaekers punten. Lukebakio nog niet. De rest - Vanaken, Casteels,... - zat al bij de groep. Vanheusden, De Ketelaere en Verschaeren zagen ze niet aan het werk. Ze waren nog niet goed genoeg (op training) om de gevestigde waarden te bedreigen in de ogen van de bondscoach, anders hadden ze wel hun kans gekregen. Zie Doku op het EK.Halen ze Qatar? Veel kansen zijn er niet. Want veel camps resten er niet meer, in de aanloop naar het tornooi. In oktober staat alles in het teken van de Nations League, met topduels (zeker twee, verliest België van Frankrijk, dan speelt het in Turijn de troosting tegen de verliezer van het duel Italië-Spanje). Daarna is er nog een camp in november, eentje in maart 2022 en eentje in september. Daarna volgt al het tornooi in Qatar.Het wordt een jaar presteren bij hun club. Voor Michy opnieuw weg van Engeland, hopelijk dit keer langer dan de zes maanden Dortmund of dat half jaar Valencia eerder. Voor Vanheusden in de Serie A bij een ploeg die in twee duels al zes keer werd gepasseerd, hij weet al dat het knokken wordt. En dan weet De Ketelaere ook dat hij in Brugge goed omringd is én gesteund en dat er leuke duels in de Champions League aankomen. En zucht Verschaeren dat zijn ontwikkeling gaat moeten verlopen via duels in de Jupiler Pro League. En - opvallend - dat hij daar Europees over het hoofd werd gezien door zijn coach, toen in de beide duels tegen Vitesse overleven op de agenda stond. Dan heb je ondanks veel talent toch een probleem.