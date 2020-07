Papa Messi betrekt straks een Italiaanse residentie vlakbij de zetel van Internazionale. Ontmoet Lionel Messi straks weer zijn rivaal CR7 in competitieverband?

In zijn eerste seizoen bij Juventus gaf Christiano Ronaldo op een bepaald moment aan dat hij soms het persoonlijke duel met Lionel Messi miste. Maar dan moest Messi wel eerst naar Italië komen, en dat zag hij niet zo gauw gebeuren.

Gisteren opende een klein bericht in de Italiaanse media de deur voor zo'n treffen. Vader Jorge Messi, die ook de zakelijke belangen van zijn zoon waarneemt, diende bij de stad Milaan een aanvraag in om zijn domicilie voortaan in Italië te hebben, met name in de Milanese wijk rond de Porta Nuova. Laat dat nu net zijn waar Internazionale zijn zetel heeft.

De aanvraag heeft waarschijnlijk vooral te maken met fiscale redenen, maar zette de fans van Inter wel al stiekem aan het dromen van een duel Messi-CR7. Het contract van Messi bij Barcelona loopt nog een jaar, tot 2021, en is niet mis met 50 miljoen euro netto per seizoen. Maar zo'n hoog salaris weerhield er Juventus twee jaar geleden ook niet van om Cristiano Ronaldo weg te halen bij Real Madrid.

Sindsdien is CR7 veruit de best betaalde speler uit de Serie A, met een jaarloon van 31 miljoen euro, ruim drie keer meer dan de andere grootverdieners in de Serie A. Veel geld, maar het leverde de club naast enorm veel publiciteit en extra commerciële inkomsten ook al een landstitel op, terwijl de tweede waarschijnlijk zondag behaald wordt, en de club hoopt om met CR7 dit jaar ook een gooi te doen naar de Champions League.

Italiaan Messi

Het zou een idee kunnen zijn om Suning, eigenaar van Internazionale, te verleiden tot een even grote stunt als Juventus. Geld is geen probleem, al probeert de gigant in de retailindustrie wel al een paar jaar rekening te houden met de Financial Fair Play. Sinds Suning de club in 2016 overnam, investeerde de Chinese holding al 500 miljoen euro, waarvan 152 miljoen vorige zomer.

In Italië wordt Lionel Messi alvast gewoon als Italiaan beschouwd en niet als niet-EU-burger. Buitenlanders met Italiaanse roots hebben daar recht op. In zijn geval is dat dankzij zijn voorvader Angelo Messi, die in 1866 het stadje Recanati in de provincie Macerata (in de Marche) verliet om in Argentinië een beter leven uit te bouwen. Sinds 2010 is Lionel Messi in het stadsregister van Recanati ingeschreven als resident in het buitenland. Een jaar geleden kreeg hij van de gemeente een stembulletin toegestuurd voor de verkiezingen.

