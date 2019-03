NAC gaat verder zonder coach Mitchell van der Gaag

Een nieuw dieptepunt was het, de 0-4-thuisnederlaag tegen het FC Utrecht van Dick Advocaat. Tot overmaat van ramp rekende degradatieconcurrent De Graafschap af met SC Heerenveen, waardoor de oud-club van ex-international Pierre van Hooijdonk én alombekend voor het typische avondje NAC nu al acht punten achterstand telt op een plek die leidt tot de play-offs om lijfsbehoud. Want De Graafschap en FC Emmen zijn de nummer zestien en zeventien voorlopig in Nederland. Voormalig verdediger Mitchell van der Gaag (...