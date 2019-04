Technisch directeur Tom Van den Abbeele (ex-STVV) moet de Eredivisiehekkensluiter uit Breda nieuw leven inblazen.

Een typisch avondje NAC, het behoort al een tijdje tot het verleden. Bij de kansloze 0-4-nederlaag tegen Feyenoord hing er in het Rat Verlegh Stadion een veelzeggend spandoek, die de huidige situatie in Breda perfect illustreert. Het stond er in zwarte blokletters op een gele achtergrond, de clubkleuren. 'Wij vechten voor jullie, maar jullie niet voor ons.' Bij de afbeelding hoorde nog een opgestoken middelvinger.

Ze beleefden een rampseizoen, waardoor de tweede degradatie in vijf jaar tijd opnieuw onafwendbaar is. Zelfs een late trainerswissel, waarbij Mitchell van der Gaag werd vervangen door Ruud Brood, kon daar weinig aan verhelpen. Fluitconcerten krijgen de spelers van hun eigen aanhang te verwerken, omdat er sprake is van de slechtste elftallen in jaren. Nochtans beschikt NAC met een budget van 13 miljoen euro over meer financiële middelen dan het gepromoveerde FC Emmen, De Graafschap en Fortuna Sittard.

Afwachtende houding

De oorzaken zijn bekend: vorige zomer werd er te lang en te veel verwacht van Manchester City, met wie de club sinds 2016 een samenwerkingsverband sloot. Maar de huidige drie huurspelers zijn niet van het gewenste niveau en kregen al snel de stempel van C-niveau toebedeeld. Waaronder ook de Amerikaanse verdediger Erik Palmer-Brown (22, ex-KV Kortrijk). De clubleiding stelde zich te afwachtend op en ondernam zelf te weinig om de kern eigenhandig te versterken. De aanhoudende kritiek op het beleid leidde in september vorig jaar tot het vertrek van technisch directeur Hans Smulders, de architect van de koppeling aan de Citizens. Algemeen directeur Justin Goetzee toonde zich loyaal en vertrok in december richting het wielrennen.

Pas sinds 15 april trad er met technisch directeur Tom Van den Abbeele en voormalig Heerenveendirecteur Luuc Eisenga (die ook een wielerverleden heeft) een nieuw leidinggevend duo aan bij de Brabantse club. Bouwen aan een nieuw NAC, dat moeten ze spoedig doen, via het houden van een grote schoonmaakbeurt.

NAC mist cultvoetballers, zoals in het verleden Pierre van Hooijdonk en/of Kenny van der Weg. Die eerste was een spits met een fabuleuze traptechniek die het tot Nederlands international en later ook in het buitenland succesvol bleek, de laatste een wat onhandige en onbesuisde verdediger die perfect beantwoordde aan de principes van NOAD (Nooit Opgeven, Altijd Doorzetten).

Huurling Robert Mühren (29) keert straks terug naar SV Zulte Waregem, waar de Nederlandse aanvaller nog tot 2021 onder contract ligt. Dat geldt ook voor de Franse verdediger Dorian Dervite (30, SC Charleroi, 2020) en middenvelder Lucas Schoofs (22, KAA Gent, 2020). Verdedigende middenvelder Arno Verschueren (22), die in augustus 2016 overkwam van Westerlo, ligt nog onder contract tot 2021.

Draagvlak creëren

Van den Abbeele moet de club nieuw leven inblazen. 'Ik heb een structuur in gedachten', verklaarde de oud-sportief directeur van STVV in Voetbal International. 'Via gesprekken probeer ik een draagvlak te creëren en verdere ideeën op te doen. Ik ga voor kwaliteit boven kwantiteit. We hebben duidelijk te veel contractspelers. Daar moeten we hoe dan ook naar gaan kijken. Hard werken is de basis in mijn optiek. Op en naast het veld. Degradatie maakt het niet makkelijker. Een kampioenschap of promotie komt niet op bestelling. Het blijkt vaak genoeg dat terugkeren geen eenvoudig opgave is.'