Met nog acht wedstrijden op het programma zijn er nog vier titelkandidaten in Italië: AC Milan, Napoli, Inter en Juventus. Welke club triomfeert na een van de spannendste seizoenen ooit in de Serie A?



'Milan is een team dat vreugde uitstraalt en wordt geleid door een coach die uitstekend werk levert. Dat is hun grote sterkte', zegt Fabio Capello in La Gazetta dello Sport. De Italiaan veroverde in de jaren negentig vier landstitels als trainer van de rossoneri, en gelooft dat de club dit seizoen eindelijk nog eens op het hoogste schavotje kan staan. Bij Milan snakken ze naar een trofee, want de prijzenkast werd niet meer aangevuld sinds 2016. Toen werd de Italiaanse supercup gewonnen. De laatste scudetto dateert van 2011.Momenteel staat de ploeg van Stefano Pioli op kop in de Serie A, met drie punten voorsprong op Napoli en zes op stadsgenoot Inter, dat wel nog een wedstrijd tegoed heeft. De 18-voudige Italiaans kampioen heeft die leidersplaats vooral te danken aan goede resultaten tegen rechtstreekse concurrenten. In de wedstrijden tegen de drie andere overgebleven titelkandidaten verloor het enkel thuis tegen Napoli. Wat opvalt bij Milan, is dat vooral jonge spelers het team dragen. Theo Hernández, Rafael Leão en Sandro Tonali, werden aangetrokken als talenten die nog moesten doorbreken, maar hebben ondertussen bewezen dat ze vlekkeloos kunnen meedraaien op het hoogste niveau. Met Noa Lang hebben de Milanezen nog zo een type in het vizier. De Nederlander van Club Brugge staat dicht bij een transfer naar Milan, dat 20 miljoen voor hem zou willen neerleggen. Het jong geweld vult Pioli aan met een ervaren spits. Vorig seizoen legde Zlatan Ibrahimovic er vijftien in het mandje. Nu is voor hem een minder grote rol weggelegd, want de Zweedse vedette sukkelt van de ene blessure in de andere. Vooral Olivier Giroud is de laatste maanden tot een belangrijke pion in het elftal uitgegroeid. De Fransman scoorde vijf keer in zijn laatste zeven wedstrijden. In de derby tegen Inter ontpopte hij zich nog tot grote held met zijn twee goals. Bijgelovige Napolitanen geloven alvast dat de titel dit jaar naar de Zuid-Italiaanse havenstad komt. Ze zien een opvallende gelijkenis met de laatste keer dat Napoli de scudetto won. Net als nu telde de club in het seizoen 1989/90 drie punten minder dan AC Milan, met nog acht wedstrijden op de kalender. Toen werd die achterstand onder impuls van Diego Maradona nog goedgemaakt en triomfeerden de blauwhemden. Met acht opeenvolgende overwinningen begon Napoli dit seizoen als een stoomtrein. Maar toen die reeks met een gelijkspel tegen Roma ten einde kwam, ging het steeds stroever voor het team van Luciano Spalletti. Toen sensatie Victor Osimhen eind november geblesseerd uitviel, werd pijnlijk duidelijk hoe dun de kern van Napoli gezaaid is. De Nigeriaanse spits scoorde dit seizoen al vijftien keer en is enorm belangrijke voor de ploeg. Door zijn afwezigheid morste Napoli met punten. Dries Mertens kon dit seizoen niet overtuigen en moet zich tevreden stellen met een invallersstatuut. Het lijkt na dit seizoen dan ook einde verhaal voor de Rode duivel bij Napoli of kan hij grote baas Aurelio De Laurentiis nog overtuigen door de titel te pakken?Napoli is al een aantal jaren in hetzelfde bedje ziek. Ze hebben een goed basiselftal maar wanneer de sterkhouders wegvallen komen ze in de problemen. In de laatste tien seizoenen werd Napoli vier keer tweede, maar ze misten telkens de frisheid om een seizoen écht af te maken. Toch is een eerste scudetto in meer dan dertig jaar nog mogelijk, en dat zou hoogstwaarschijnlijk voor dolle taferelen zorgen aan de voet van de Vesuvius. Vorig seizoen stak Inter er met kop en schouders bovenuit in de Serie A en pakte het de scudetto met een straatlengte voorsprong op eerste achtervolger AC Milan. Maar na die triomf moest de euforie al snel plaatsmaken voor kopzorgen. Door de torenhoge schuldenberg moest de club met trainer Antonio Conte en sterspeler Romelu Lukaku twee architecten van het successeizoen laten gaan. De fans zaten met de handen in het haar en maakten zich op voor een lastig seizoen. Maar nu blijken de nerazzuri toch sterker dan voorspeld. De vertrekken van Conte en Lukaku werden goed opgevangen door trainer Simone Inzaghi en spits Edin Dzeko, en ook de transfer van Hakan Çalhano?lu bleek een schot in de roos. De Turk kwam in de zomer over van rivaal Milan was al betrokken bij vijftien doelpunten voor Inter. Lautaro Martinez is daarentegen aan een matig seizoen bezig. Hij lijkt zijn spitsbroeder Lukaku toch te missen.Inter is nog steeds in de running om de titel te verlengen, al is het de laatste tijd niet goed bezig. De ploeg is in verval en van haar laatste zeven competitiewedstrijden kon Inter er maar één winnen. Het fysieke spel met veel beweging kunnen de spelers zelden negentig minuten volhouden. Ze creëren kansen en domineren wedstrijden, maar worden koud gepakt op hun vermoeidheid en onoplettendheid. Op die manier kregen ze in de derby tegen twee goals tegen in drie minuten. De clash van dit weekend op het veld van Juventus wordt belangrijker dan ooit, want de verliezer van dat duel kan zo goed als zeker de titel vergeten. Juventus kende een dramatisch seizoensbegin. Het zag Cristiano Ronaldo vertrekken en stond na vier speeldagen pas op de 18e plaats, de laagste rangschikking ooit in de clubgeschiedenis. Daarna herpakte de Oude Dame zich, maar het bleef toch op aanzienlijke afstand van de top drie aanmodderen en leek zo op weg naar een grijs seizoen. Maar daar kwam na nieuwjaar verandering in. Tijdens de winermercato plukte Juventus Serie A-sensatie Dusan Vlahovic weg bij Fiorentina . De 22-jarige spits drukte meteen zijn stempel en scoorde al vier keer in zeven wedstrijden. Onder zijn impuls onderging Juventus een metamorfose en is het aan een ijzersterke reeks bezig. De ploeg van Massimiliano Allegri won zijn laatste zes wedstrijden en verloor dit kalenderjaar nog niet in de Serie A. Ondanks de uitschakeling in de Champions League, en de transfersoap rond Paulo Dybala, lijkt Juventus de grootste uitdager van AC Milan te gaan worden. De ploeg zit in de winning flow en barst van het zelfvertrouwen. Maar als de recordkampioen nog kans wil maken op de titel, moet er dit weekend wel gewonnen worden van Inter.