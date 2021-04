Julian Nagelsmann zou graag de opvolger willen worden van Hansi Flick bij Bayern, maar Leipzig vraagt nog 25 miljoen euro voor de Duitse coach. Dat meldt het Duitse Kicker dinsdag.

Het droomhuwelijk tussen Bayern München en de beloftevolle coach Julian Nagelsmann lijkt met de dag dichterbij te komen. De nog maar 33-jarige coach zou volgens het Duitse blad Kicker zelfs zijn club Leipzig hebben gevraagd om zijn contract, dat nog loopt tot 2023, te verbreken om de opvolger van Hansi Flick te worden. Al ziet de Red Bull-club dat niet meteen zitten. De Oost-Duitsers willen nog 25 miljoen euro krijgen van Bayern.

Nagelsmann geldt als een van de meest beloftevolle coaches uit het Duitse trainersgilde. Op zijn 28ste stond hij al aan het roer bij eersteklasser Hoffenheim, waarmee hij in drie seizoenen vierde, derde en negende werd. In 2019 verruilde hij de club voor RB Leipzig en ook daar leverde Nagelsmann al uitstekend werk. Vorig jaar werden de Rotenbullen nog derde en bereikte Nagelsmann zelfs de halve finale van de Champions League, waarin Leipzig uiteindelijk werd uigeschakeld door PSG. En ook dit jaar doen zijn mannen het erg goed met een tweede stek, op zeven punten van leider Bayern.

Bij de Rekordmeister maakte succescoach Hansi Flick een paar weken geleden bekend dat hij zijn contract vroegtijdig wou beëindigen. De Duitser is sinds november 2019 hoofdcoach van Bayern en won alles wat er te winnen viel. In 2020 resulteerde dat in een historische sextuple met eindzeges in de Bundesliga, de Duitse beker, de Champions League, de Duitse en Europese Supercup en het WK voor Clubs. Dit jaar zal er uiteindelijk enkel een titel in de Bundesliga in zitten, want Bayern is al uitgeschakeld in de Duitse beker en Champions League. Hansi Flick lijkt een van de topfavorieten om Joachim Löw op te volgen bij de Duitse nationale ploeg.

