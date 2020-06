Radja Nainggolan staat voor een herstart van de Serie A met zijn Cagliari. In de Italiaanse krant Corriere dello Sport ging de gewezen Rode Duivel geen onderwerp uit de weg. 'Je moet me beoordelen op wat ik op het veld doe, niet ernaast.'

Radja Nainggolan is terug in het vertrouwde nest. Na slechts 1 seizoen bij Inter Milaan, waar hij een bepalende speler was in het systeem van Luciano Spaletti, werd hij dit seizoen uitgeleend aan Cagliari. Daar begon het Italiaanse avontuur van de Antwerpenaar op het hoogste niveau in 2011. En het werd meteen een succesvol seizoen. In 24 wedstrijden wist Nainggolan 5 keer te scoren en gaf hij 6 assists. Maar van groter belang is zijn présence op het veld. Hij is dé leider van de groep.

Terug naar Inter?

Maar Cagliari heeft ondertussen al aangegeven dat het Nainggolan niet kan overkopen aan het einde van het seizoen. De coronacrisis heeft ook diepe wonden geslagen in Sardinië en dus zal de gewezen Rode Duivel terug naar Inter Milaan moeten gaan. In een gesprek met de Italiaanse krant Corriere dello Sport lijkt Nainggolan wel zin te hebben in een terugkeer, ook al is Antonio Conte, de man die hem wegstuurde, daar nog steeds coach. 'Ik heb altijd al willen samenwerken met hem. Hij is een duidelijk persoon, iemand waar je meteen weet waar je staat en hij was van in het begin heel open tegen mij.'

Nainggolan ziet echter wel al zijn opvolger rondlopen bij Inter. 'Ze hebben al een nieuwe Nainggolan met Nicolò Barella. Hij doet me denken aan mezelf zes jaar geleden. Hij heeft mijn speelstijl: een pitbull die veel rent en strijdt om de bal. Voorlopig scoort hij nog weinig en geeft hij ook niet veel assists af, maar eenmaal de ervaring er is, zal dat wel los lopen. En momenteel is hij al heel belangrijk. Hij zorgt ervoor dat de tien andere spelers goed zijn.'

Rivaliteit met Juventus

De 33-jarige middenvelder heeft bij AS Roma en Inter Milaan gespeeld, maar nooit bij Juventus. Nochtans hadden ze hem daar wel graag aangetrokken in het verleden. 'Ik heb geen haat tegenover Juve, dat is een fabeltje. Zie het meer als een gezonde rivaliteit. Ik hou van de uitdaging om de club te kloppen. Juventus is natuurlijk het beste team van de voorbije jaren en net daarom wou ik er niet naartoe. Ik wil nooit bij het beste team spelen. Bovendien heb ik ook altijd gezegd nooit bij Juventus te spelen, en dat is uitgekomen.'

Een andere piste voor de 30-voudige Rode Duivel is een terugkeer naar AS Roma, waar hij vier seizoenen speelde en internationaal doorbrak. 'Ik heb mijn hart verloren in Rome en ik mis het leven er ook wel hard, maar alles gaat voort, we zien wel binnenkort hoe het draait of keert. Ik moet me nu focussen op m'n volgende opdracht, de Serie A met Cagliari.'

Vechten op zondag en dan vrij

Tot slot kwam Nainggolan nog eens terug op zijn imago van een bad boy. Bij de Rode Duivels zou hij daardoor aan de kant zijn geschoven door bondscoach Roberto Martínez. 'Iedereen heeft zijn eigen manier van leven. Ik heb niet altijd geleefd als een professional, dat weet ik, maar op zondag stond ik er wel steeds. En daar moet ik op beoordeeld worden, niet op wat ik naast het veld doe. Doorheen de week mag iedereen vrij zijn om te doen wat hij of zijn wil.'

Radja Nainggolan is terug in het vertrouwde nest. Na slechts 1 seizoen bij Inter Milaan, waar hij een bepalende speler was in het systeem van Luciano Spaletti, werd hij dit seizoen uitgeleend aan Cagliari. Daar begon het Italiaanse avontuur van de Antwerpenaar op het hoogste niveau in 2011. En het werd meteen een succesvol seizoen. In 24 wedstrijden wist Nainggolan 5 keer te scoren en gaf hij 6 assists. Maar van groter belang is zijn présence op het veld. Hij is dé leider van de groep. Maar Cagliari heeft ondertussen al aangegeven dat het Nainggolan niet kan overkopen aan het einde van het seizoen. De coronacrisis heeft ook diepe wonden geslagen in Sardinië en dus zal de gewezen Rode Duivel terug naar Inter Milaan moeten gaan. In een gesprek met de Italiaanse krant Corriere dello Sport lijkt Nainggolan wel zin te hebben in een terugkeer, ook al is Antonio Conte, de man die hem wegstuurde, daar nog steeds coach. 'Ik heb altijd al willen samenwerken met hem. Hij is een duidelijk persoon, iemand waar je meteen weet waar je staat en hij was van in het begin heel open tegen mij.'Nainggolan ziet echter wel al zijn opvolger rondlopen bij Inter. 'Ze hebben al een nieuwe Nainggolan met Nicolò Barella. Hij doet me denken aan mezelf zes jaar geleden. Hij heeft mijn speelstijl: een pitbull die veel rent en strijdt om de bal. Voorlopig scoort hij nog weinig en geeft hij ook niet veel assists af, maar eenmaal de ervaring er is, zal dat wel los lopen. En momenteel is hij al heel belangrijk. Hij zorgt ervoor dat de tien andere spelers goed zijn.'De 33-jarige middenvelder heeft bij AS Roma en Inter Milaan gespeeld, maar nooit bij Juventus. Nochtans hadden ze hem daar wel graag aangetrokken in het verleden. 'Ik heb geen haat tegenover Juve, dat is een fabeltje. Zie het meer als een gezonde rivaliteit. Ik hou van de uitdaging om de club te kloppen. Juventus is natuurlijk het beste team van de voorbije jaren en net daarom wou ik er niet naartoe. Ik wil nooit bij het beste team spelen. Bovendien heb ik ook altijd gezegd nooit bij Juventus te spelen, en dat is uitgekomen.'Een andere piste voor de 30-voudige Rode Duivel is een terugkeer naar AS Roma, waar hij vier seizoenen speelde en internationaal doorbrak. 'Ik heb mijn hart verloren in Rome en ik mis het leven er ook wel hard, maar alles gaat voort, we zien wel binnenkort hoe het draait of keert. Ik moet me nu focussen op m'n volgende opdracht, de Serie A met Cagliari.'Tot slot kwam Nainggolan nog eens terug op zijn imago van een bad boy. Bij de Rode Duivels zou hij daardoor aan de kant zijn geschoven door bondscoach Roberto Martínez. 'Iedereen heeft zijn eigen manier van leven. Ik heb niet altijd geleefd als een professional, dat weet ik, maar op zondag stond ik er wel steeds. En daar moet ik op beoordeeld worden, niet op wat ik naast het veld doe. Doorheen de week mag iedereen vrij zijn om te doen wat hij of zijn wil.'