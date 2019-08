Radja Nainggolan keert terug naar Cagliari op uitleenbasis. Het is de Italiaanse ploeg waar de middenvelder mee doorbrak in de Serie A.

Eind vorige week zat de transfer er al aan te komen en dat werd door de supporters van Cagliari zeer uitgebreid gevierd op sociale media en andere online-platformen. De Ninja zat bij Inter op een zijspoor na de Conte-revolutie de afgelopen maanden.

Met Cagliari keer Nainggolan nu terug naar de roots. Hij wil niet enkel z'n carrière nieuw leven inblazen en tonen dat er nog geen sleet zit op z'n kwaliteiten, hij wil met de transfer ook zijn vrouw alle rust geven om te kunnen genezen van de kanker waar ze ondertussen ook al chemo voor onderging. Zijn wederhelft Claudia Lai komt oorspronkelijk namelijk uit de regio.

Als 22-jarige arriveerde de Antwerpenaar in Sardinië en groeide er geleidelijk aan tot cultfiguur. De club zelf noemt hem 'een geadopteerde zoon die we nu terug in de armen kunnen sluiten.' Hij komt eigenlijk ietwat als vervanger van Nicolo Barella die een aantal weken terug de omgekeerde stap richting Inter maakte.