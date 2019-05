Luciano Spalletti is geen trainer meer van Inter Milaan. De club van Radja Nainggolan bevestigde donderdag dat de 60-jarige Italiaan de functie heeft neergelegd.

Spalletti zat eerder op de bank bij onder meer AS Roma en Zenit Sint-Petersburg en werd coach van Inter in de zomer van 2017. Onder zijn hoede eindigde het Milanese team twee keer als vierde in de Serie A. In de Coppa Italia waren de kwartfinales twee keer het eindstadium.

In de Champions League strandde Inter afgelopen seizoen in de groepsfase achter Barcelona en Tottenham. Daarna werd in de Europa League Rapid Wenen verslagen maar bleek Eintracht Frankfurt in de achtste finales te sterk.

Als vervanger voor Spalletti, die nog een contract had tot 2021, zou Antonio Conte in beeld zijn. Die is vrij sinds zijn ontslag bij Chelsea vorige zomer.