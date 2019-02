Napoli casht 20 miljoen euro voor Marek Hamsik

Rode Duivel Yannick Carrasco (25) en de Duitse coach Bernd Schuster krijgen er bij Dalian Yifang FC een grote naam bij, want vorige week raakte de overgang van Marek Hamsik (31) volledig rond. Een opmerkelijke transfer, want de Slovaak was topschutter aller tijden bij het Napoli van Dries Mertens met 121 doelpunten. In december 2017 nam de zevenvoudig voetballer van het jaar in zijn thuisland dat record over van Diego Maradona, die tussen 1984 en 1991 115 keer de weg naar de netten vond voor i Partenopei. Hamsik is ook de voetballer met de meeste matchen (520) voor Napoli in de clubgeschiedenis.

De offensieve middenvelder werd in 2007 voor 5,5 miljoen euro overgenomen van Brescia en vertrekt nu voor 20 miljoen euro naar Dalian Yifang FC, zo bevestigt de advocaat van Napoli donderdag.

De afgelopen jaren was hij een absolute meerwaarde voor het team. Alleen voelde de excentrieke voorzitter Aurelio De Laurentiis blijkbaar niet de behoefte om de man met de beroemde hanenkam te eren. 'In de zomer wilde Marek al naar China', verklaarde hij duidelijk gefrustreerd in de Italiaanse pers. 'Toen zei ik nee, door de komst van Carlo Ancelotti. Ik wou dat onze nieuwe coach de tijd kreeg om alle profs te beoordelen.'

Ditmaal was het blijkbaar anders. Hamsik ging overstag voor een driejarige overeenkomst in de Super League, waarbij er naar verluidt een jaarsalaris van 9 miljoen euro lonkt. 'Meneer Hamsik is geen gek', beweert De Laurentiis. 'Toen Fabián Ruiz aansloot bij onze kern in juli, zag Marek dat er plots vier spelers waren voor twee posities. Opnieuw vroeg hij om te mogen vertrekken, zodat er een mooi Chinees pensioen kon worden veiliggesteld. Wat moet je dan doen?'

Hamsik onthield zich van elke commentaar. De Defoe Progetto Scuola, waar zijn beide zoontjes naar school gingen, postte op haar officiële Facebookpagina wel foto's van het snel in elkaar gestoken afscheidsfeestje. Daar werd hij dus wel in stijl uitgewuifd.