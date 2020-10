De Italiaanse profliga heeft Napoli zwaar gestraft voor het niet afreizen naar Turijn eerder deze maand voor het duel met Juventus, dit na twee positieve coronagevallen in de Napolitaanse selectie. Napoli verliest de wedstrijd met 3-0 en krijgt ook een punt in mindering.

De profliga oordeelde dat er geen sprake was van 'overmacht' waardoor Napoli de verplaatsing niet kon maken. De club van Rode Duivel Dries Mertens reisde op 4 oktober niet af naar Turijn en vroeg om de wedstrijd uit te stellen, nadat de plaatselijke gezondheidsautoriteiten de spelers en de staf hadden opgelegd in quarantaine te gaan na twee positieve coronagevallen in de selectie.

De profliga stelde toen echter dat de wedstrijd wel gewoon zou doorgaan. Volgens het geldende protocol kan een team aantreden wanneer het over 13 negatief geteste spelers beschikt, onder wie één doelman.

Na de beslissing van woensdag is Juventus vierde in de Serie A met zeven punten. Napoli staat op de achtste plaats met vijf punten.

Napoli liet eerder wel al weten in beroep te zullen gaan tegen een ongunstige beslissing.

