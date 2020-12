Het stadion van Napels wordt van San Paolo-stadion tot Diego Armando Maradona-stadion omgedoopt. Dat maakte de burgemeester van Napels bekend.

De op 25 november op 60-jarige leeftijd overleden Maradona verdedigde van 1984 tot 1991 de kleuren van Napoli. Hij leidde de club van Rode Duivel Dries Mertens naar zijn enige twee landstitels (1987, 1990), een Italiaanse beker (1987) en de UEFA Cup (1989), wat hem het statuut van halfgod opleverde in de Zuid-Italiaanse stad.

Vorige week kwamen zowel de burgemeester als de clubvoorzitter met het idee om het stadion naar de Argentijnse voetballegende te vernoemen. 'En dat werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd', meldde burgemeester Luigi de Magistris. 'Maradona is de beste voetballer aller tijden. Met zijn immense talent en zijn magie heeft hij ons zeven jaar lang begeesterd. Hij schonk ons twee landstitels en andere prijzen. Deze stad zal eeuwig onvoorwaardelijk van hem houden. Hij is de held waar alle Napolitanen zich mee kunnen identificeren.'

Drie jaar terug werd Maradona al tot ereburger van de stad benoemd. Voor zijn begrafenis werd een dag van rouw afgekondigd in Napels. De eerste wedstrijd in het Diego Armando Maradona-stadion wordt een duel in de Europa League tegen Real Sociedad, volgende week donderdag.

