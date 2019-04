De oud-verdediger van KRC Genk verhinderde met twee goals voor Napoli dat de club uit Turijn zijn achtste opeenvolgende kampioenschap veroverde.

Terwijl Juventus de boot inging tegen het nietige SPAL, bezocht Napoli hekkensluiter Chievo uit Verona. Met slechts één overwinning dit seizoen moest de rode lantaarn uit de Serie A een hapklare brok worden voor Dries Mertens en co. Het werd uiteindelijk 1-3, vooral met dank aan Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly. De 32-voudige Senegalese international scoorde twee keer via een hoekschop, de eerste op aangeven van Mertens. Met zijn eerste doelpunten van het seizoen stelde K2 zo dus het titelfeest in Turijn uit.

Koulibaly groeide de afgelopen drie jaar uit tot steunpilaar in het hart van de defensie. Ook dit seizoen acteert de atletisch sterke rechtsvoetige verdediger op een erg hoog niveau. Velen beschouwen hem als één van de beste verdedigers ter wereld. Na het vertrek van Marek Hamsik afgelopen winter steeg de Senegalees naar de derde plaats in de aanvoerdershiërarchie, na Lorenzo Insigne en José Callejón.

Het bewijst de waarde die Carlo Ancelotti hecht aan zijn rots in de branding. De ervaren coach prijst zijn sterkhouder voor diens fysieke présence en anticiperingsvermogen. Onder Maurizio Sarri etaleerde Koulibaly ook al eerder zijn uitvoetballende kwaliteiten.

Minstens 100 miljoen euro

Ondertussen hengelt Manchester United al een tijdje naar Koulibaly, die in juli 2012 van FC Metz naar KRC Genk verhuisde en daar twee jaar later voor 7,75 miljoen euro richting Italië vertrok. Begin dit jaar al werd hij in het Afrikaanse Elftal van 2018 naast de Ivoriaan Eric Bailly geposteerd, die in juli 2016 voor 38 miljoen euro van Villarreal overstapte naar de Mancunians. Volgend seizoen spelen ze misschien dus effectief naast elkaar.

Al zal ManU daarvoor diep in de buidel moeten tasten. De gespecialiseerde website Transfermarkt.com maakt melding van 70 miljoen euro, maar door de interesse van andere Europese grootmachten hoopt Napoli de prijs op te drijven en van Koulibaly de duurste verdediger ooit te maken. Nu is dat record in handen van Virgil van Dijk, die in januari 2018 voor 84,65 miljoen euro van Southampton naar Liverpool trok. Napoli verduidelijkte ondertussen dat ze pas aan tafel wil zitten voor een bedrag hoger dan 100 miljoen euro. Koulibaly's huidige verbintenis loopt nog tot 2023.

Eindelijk prijzen pakken

Koulibaly kan met een transfer de volgende ex-Genkie worden die een overstap maakt naar de Premier League. Kevin De Bruyne (Manchester City), Christian Benteke (Crystal Palace) en Christian Kabasele (Watford) vinden we er al terug, terwijl de duurste transfer in de clubgeschiedenis, Wilfred Ndidi (in januari 2017 voor 17,6 miljoen euro), naast Youri Tielemans op het middenveld bij Leicester City speelt.

Koulibaly zelf ziet een vertrek als noodzakelijk om eindelijk prijzen te beginnen pakken. In Italië heerst Juventus, terwijl het in Europa ook maar niet wil lukken. De Napolitanen proberen donderdag een uitnederlaag (2-0) op te halen tegen Arsenal. De Senegalees ruilde begin april zijn vaste makelaar voor zijn broer om een transfer te forceren. Met zijn twee doelpunten zette hij dat verzoek nog wat extra kracht bij.

Bij Juve malen ze er allemaal niet erg om. Het verlies tegen SPAL is slechts een erreur de frappe in de race naar de landstitel. Massimiliano Allegri stuurde namelijk een B-elftal het veld op en gunde een basisspelers rust met het oog op de terugmatch van de CL-kwartfinales tegen Ajax. De heenmatch in Amsterdam eindigde op 1-1.