Bij Napoli is de crisis nog verre van gedaan. Nadat de spelers niet op afzondering wilden gaan en gewoon naar huis vertrokken na de match, wil de voorzitter van Napoli nu de spelerslonen verlagen.

Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis bewees al eerder van geen kleintje vervaard te zijn en doet zijn reputatie de laatste weken opnieuw alle eer aan. De Laurentiis heeft de lonen van zijn spelers voor de maand oktober voorlopig geschorst en is van plan alle salarissen met 25 procent te verlagen. Dat meldden maandag diverse Italiaanse media. Een juridisch gevecht lijkt niet meer af te wenden.

De aanleiding voor de vete tussen spelers, waaronder ook Rode Duivel Dries Mertens, en voorzitter is de weigering van de spelersgroep om op afzondering te blijven na het 1-1 gelijkspel in de Champions League, thuis tegen Salzburg op 5 november. Het kwam vervolgens in de kleedkamers van het San Paolo-stadion tot een hevige ruzie tussen enkele spelers en Edoardo De Laurentiis, de zoon van voorzitter Aurelio en vicevoorzitter van de club. Daarbij zou kapitein Insigne gezegd hebben: 'Wij gaan naar huis. Vertel dat maar tegen je vader.'

Ook coach Carlo Ancelotti ontspringt de dans niet. De ervaren T1 van de Napolitanen probeerde te bemiddelen tussen spelers en bestuur, maar was in feite ook geen voorstander van het voortzetten van de afzondering. Volgens de Italiaanse pers zou hij binnenkort het gelag kunnen betalen voor de hele situatie.

De club zou van plan zijn de zaak voor het arbitragehof van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) te brengen. Ook een zaak bij een burgerrechtbank wordt overwogen.

Intussen gaat het ook op het veld van kwaad naar erger met Napoli. Sinds het schandaal begin november losbarstte kon Napoli niet meer winnen. Mertens en co staan in de Serie A voorlopig pas zevende met twintig punten na dertien duels. Leider Juventus telt inmiddels al vijftien punten meer.