Napolivoorzitter pleit voor matchen van 2 x 30 minuten

Als filmmaker en voetballeider denkt Napolivoorzitter Aurelio De Laurentiis (69) graag outside the box. Een paar jaar geleden verbaasde hij heel Italië door een kans te geven aan de op dat ogenblik nagenoeg onbekende trainer Maurizio Sarri die met het bescheiden Empoli mooi aanvallend voetbal had gebracht.

Dat hij een eigenzinnig man is met een eigen mening, blijkt ook uit een interview met de Franse krant Le Parisien op de dag van het Champions Leaguetreffen PSG-Napoli (2-2). De Laurentiis kocht in 2004 Napoli toen die club na het failliet in derde klasse was beland, en keerde in 2007 terug in de hoogste afdeling. Afgelopen zomer kocht hij op dezelfde wijze Bari, dat na het failliet ook in derde klasse een doorstart neemt: 'Daar stallen we jonge spelers die nog niet het niveau hebben van Napoli.'

Tegenstander PSG kreeg een kleine sneer: 'Eigenlijk zou het ook Paris Qatar kunnen heten.'

Het verhaal van PSG is niet goed voor de Franse competitie, meent hij: 'Er is geen evenwicht, geen spanning meer. Je hebt PSG en daarachter de grote leegte. Als ik zes man uitnodig voor een etentje, koop ik toch ook geen honderd kilo spaghetti en vijftig blikken tomatensaus?'

Het Europese voetbal moet helemaal opnieuw uitgevonden worden, vindt hij: 'Het voetbal is een belangrijke economische activiteit, die nog meer waard zou zijn mochten de regels van FIFA en UEFA de sport niet vasthouden in de Oudheid. Jongeren zijn vooral bezig met videogames, over acht jaar zullen de kinderen die nu geboren worden totaal niet meer geïnteresseerd zijn in voetbal. Er zijn te veel saaie matchen waarbij je in slaap valt.'

De Laurentiis pleit voor een grondige remake van de Europese competities met kortere wedstrijden en enkel clubs uit de toplanden. 'Speel twee helften van dertig minuten, met een korte pauze van twee of drie minuten.'

De eigenaar van Napoli wil ook minder deelnemers aan de Europese topcompetitie. 'Waarom werkt het Europese verhaal in de politiek niet? Omdat het niet het Europa is van de grote landen, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Hetzelfde geldt voor het voetbal. Maak in plaats van de huidige Champions League een competitie met telkens de beste vier ploegen uit de grootste vijf voetballanden. Speel die wedstrijden met heen- en terugmatchen op dinsdag, woensdag en donderdag en werk in het weekend en op maandag dan de matchen in de nationale competities af. Die internationale formule kan 10 miljard euro opleveren.'