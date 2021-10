Frankrijk heeft zondagavond beslag gelegd op de tweede editie van de Nations League. In de finale tegen Spanje kwamen Les Bleus halverwege de tweede helft op achterstand, maar Karim Benzema en Kylian Mbappé keerden de rollen nog om: 1-2.

Na zes minuten spelen glipte Benzema door de Spaanse defensie en kon hij afstormen op Unai Simon. Die ging goed plat, waardoor de goaltjesdief te ver moest uitwijken om zelf te besluiten. Zijn voorzet kon in hoekschop gewerkt worden door Cesar Azpilicueta. Het had er wel alle schijn van dat Benzema uit buitenspelpositie vertrok. Spanje reageerde vijf minuten later toen Ferran Torres Pablo Sarabia het straatje in stuurde. Hugo Lloris had evenwel geen enkele moeite met het gekraakt schotje van de huurling van Sporting Lissabon.

Het resterende doelgevaar in de eerste helft was heel schaars. La Roja dicteerde het tempo en monopoliseerde bal, maar doelrijp gevaar leverde dat niet op. Een vrije trap van Marcos Alonso zo'n tien minuten voor rust kon Lloris evenmin in verlegenheid brengen. Met het rustsignaal in zicht zag Didier Deschamps Raphaël Varane uitvallen centraal achterin. De Franse bondscoach stuurde Dayot Upamecano als vervanger de wei in.

De tweede helft bood aanvankelijk geen beterschap qua doelkansen. Spanje kon in minuut 55 wel nog een keer omschakelen, maar de voorzet van Sarabia was te slordig om Ferran Torres in stelling te brengen. Even na het uur ontplofte de wedstrijd dan toch: Theo Hernandez knalde eerst na een razendsnelle omschakeling op de onderkant van de lat. Op de tegenaanval die volgde, vloerde Mikel Oyarzabal (64.) Lloris met een lage overhoekse schuiver.

En nog waren de dolle minuten niet gedaan: Benzema (66.) toonde zijn klasse met een sublieme plaatsbal in de winkelhaak en bracht Frankrijk zo meteen langszij. Net zoals in de halve finale tegen België gingen de Fransen erop en erover: Mbappé (80.) vertrok randje buitenspel, kapte Simon uit en legde het leer in doel. Lloris hield Oyarzabal in de slotfase met een alerte reflex van de gelijkmaker. In de allerlaatste minuut stond de Franse nummer een andermaal pal, ditmaal op een uithaal van Yeremi Pino.

Eerder op de dag verloren de Rode Duivels de troosting van gastland Italië in Turijn met 2-1. Nicolo Barella (46.) en Domenico Berardi (65.) zetten de Squadra Azzurra op weg, invaller Charles de Ketelaere (86.) prikte tegen met zijn eerste interlandgoal bij de grote jongens. Dat doelpunt bracht nog even de spanning terug, maar de gelijkmaker zou niet meer vallen.

Na zes minuten spelen glipte Benzema door de Spaanse defensie en kon hij afstormen op Unai Simon. Die ging goed plat, waardoor de goaltjesdief te ver moest uitwijken om zelf te besluiten. Zijn voorzet kon in hoekschop gewerkt worden door Cesar Azpilicueta. Het had er wel alle schijn van dat Benzema uit buitenspelpositie vertrok. Spanje reageerde vijf minuten later toen Ferran Torres Pablo Sarabia het straatje in stuurde. Hugo Lloris had evenwel geen enkele moeite met het gekraakt schotje van de huurling van Sporting Lissabon. Het resterende doelgevaar in de eerste helft was heel schaars. La Roja dicteerde het tempo en monopoliseerde bal, maar doelrijp gevaar leverde dat niet op. Een vrije trap van Marcos Alonso zo'n tien minuten voor rust kon Lloris evenmin in verlegenheid brengen. Met het rustsignaal in zicht zag Didier Deschamps Raphaël Varane uitvallen centraal achterin. De Franse bondscoach stuurde Dayot Upamecano als vervanger de wei in.De tweede helft bood aanvankelijk geen beterschap qua doelkansen. Spanje kon in minuut 55 wel nog een keer omschakelen, maar de voorzet van Sarabia was te slordig om Ferran Torres in stelling te brengen. Even na het uur ontplofte de wedstrijd dan toch: Theo Hernandez knalde eerst na een razendsnelle omschakeling op de onderkant van de lat. Op de tegenaanval die volgde, vloerde Mikel Oyarzabal (64.) Lloris met een lage overhoekse schuiver. En nog waren de dolle minuten niet gedaan: Benzema (66.) toonde zijn klasse met een sublieme plaatsbal in de winkelhaak en bracht Frankrijk zo meteen langszij. Net zoals in de halve finale tegen België gingen de Fransen erop en erover: Mbappé (80.) vertrok randje buitenspel, kapte Simon uit en legde het leer in doel. Lloris hield Oyarzabal in de slotfase met een alerte reflex van de gelijkmaker. In de allerlaatste minuut stond de Franse nummer een andermaal pal, ditmaal op een uithaal van Yeremi Pino. Eerder op de dag verloren de Rode Duivels de troosting van gastland Italië in Turijn met 2-1. Nicolo Barella (46.) en Domenico Berardi (65.) zetten de Squadra Azzurra op weg, invaller Charles de Ketelaere (86.) prikte tegen met zijn eerste interlandgoal bij de grote jongens. Dat doelpunt bracht nog even de spanning terug, maar de gelijkmaker zou niet meer vallen.