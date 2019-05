De Portugese bondscoach Fernando Santos heeft superster Cristiano Ronaldo opgeroepen voor de Final Four van de Nations League, begin juni in eigen land. De goalgetter van Juventus liet na het WK in Rusland meermaals verstek gaan voor het nationale team, maar is er nu weer bij.

Ronaldo kwam na het WK, dat voor Portugal eindigde in de achtste finales tegen Uruguay, niet meer in actie in 2018. Hij miste alle wedstrijden van de Nations League, waarbij Portugal het in zijn poule haalde voor Italië en Polen.

In maart voor de twee eerste EK-kwalificatiewedstrijden, was de spits wel opnieuw van de partij. Een succes werd dat niet, en Portugal geraakte in eigen huis niet voorbij Oekraïne (0-0) en Servië (1-1).

Portugal kijkt in de halve finales, op 5 juni in Porto, Zwitserland in de ogen. De Zwitsers pakten hun ticket voor de Final Four ten koste van België. In de andere halve finale (6 juni) staat Engeland tegenover Nederland. De finale en troosting volgen op 9 juni.