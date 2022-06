Nations League: Duitsland overtroeft Italië, Engeland gaat thuis zwaar onderuit

In groep 3 van de A-divisie in de Nations League heeft Duitsland in eigen huis Italië een pak voor de broek gegeven. De Europese kampioen, die zich niet wist te plaatsen voor het WK eind dit jaar in Qatar, kreeg een pandoering in het Borussia Park van Mönchengladbach: 5-2.

Timo Werner (links) scoorde de vierde Duitse goal.