Nadat bondscoach Roberto Martínez de selectie van de Rode Duivels voor de Nations League bekendmaakte, deden ook onze tegenstanders dat. Bij Polen en Wales zitten daar geen grote verrassingen tussen.

De Poolse bondscoach Czeslaw Michiewicz heeft 39 spelers opgeroepen voor de vier Nations League-duels van volgende maand, waarvan twee maal tegen de Rode Duivels.

De Polen openen hun Nations League-campagne op 1 juni met een thuisduel tegen Wales. Nadien volgt op 8 juni een verplaatsing naar Brussel voor een partij tegen de Rode Duivels. Op 11 juni is er de uitwedstrijd bij Nederland en op 14 juni speelt Polen in Warschau gastheer voor onze Rode Duivels. Topspelers Robert Lewandowski, Piotr Zielinski en Krzysztof Piatek zijn van de partij. Nieuwkomers in de kern zijn doelman Gabriel Slonina en verdediger Kamil Pestka.

Bij Wales is Gareth Bale dan weer van de partij in het duel tegen de Rode Duivels. Bij Real Madrid komt de 32-jarige Bale al maanden niet meer in de plannen van coach Ancelotti voor. Sinds zijn twee goals in de 2-1 zege in de halve finales van de WK-barrages, op 24 maart tegen Oostenrijk, kwam hij bij De Koninklijke nog slechts twee keer in actie. De laatste vijf wedstrijden en de titelviering miste hij door rugproblemen, maar intussen kon hij de trainingen wel opnieuw hervatten.

Real speelt op 28 mei nog de finale van de Champions League tegen Liverpool. Bale won met de Madrilenen al vier keer eerder het kampioenenbal (2014, 2016, 2017 en 2018). In twee van die vier finales was hij beslissend met goals.

Er wacht hem nadien nog een erg drukke agenda met vier Nations League-duels en de beslissende WK-barrage tegen Schotland of Oekraïne. Vooral die laatste match is belangrijk voor Wales. De Dragons kunnen zich voor het eerst in 64 jaar plaatsen voor een WK. Of Bale nadien op 11 juni ook de Rode Duivels nog mee zal bekampen, lijkt onzeker.

Ook Aaron Ramsey behoort tot de 27-koppige selectie van Wales. De middenvelder was woensdag in Sevilla nog de antiheld in de finale van de Europa League. De 31-jarige Ramsey mocht drie minuten voor affluiten in de verlengingen invallen en miste als enige speler een strafschop. Eintracht Frankfurt pakte zo de trofee.

Bondscoach Page recupereert ook sleutelspelers als doelman Danny Ward (Leicester) en spits Kieffer Moore (Bournemouth). Ward onderging een knieoperatie, Moore lag in de lappenmand met een gebroken voet. Cercle Brugge-aanvaller Rabbi Matondo behoort ook tot de selectie.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Rob Page has announced his squad for the upcoming @FIFAWorldCup play-off final and UEFA Nations League matches.#TogetherStronger — FA WALES (@FAWales) May 19, 2022

