Nations League: pro en contra van een nieuw format

Deze week eindigt de eerste fase van de eerste Nations League, een nieuw toernooi dat de UEFA om de twee jaar wil organiseren in de maanden na een EK of WK. Na het afronden van de groepswedstrijden krijgt de Nations League nog twee keer een vervolg. Van 5 tot 9 juni 2019 wordt de finale afgewerkt onder de groepswinnaars uit Divisie A. Wie dat minitoernooi met rechtstreekse uitschakeling wint, mag zich de eerste laureaat noemen. Van 26 tot 31 maart 2020 krijgen we nog een tweede vervolg. Dan herkansen zij die zich niet voor het EK 2020 wisten te plaatsen ook in een minitoernooi. (zie kader).

...