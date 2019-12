De potten voor de tweede editie van de Nations League (2020-2021) zijn bekendgemaakt. De Rode Duivels zitten in pot 2, maar ontlopen wel kleppers als Italië, Spanje en Frankrijk. Ook de weg naar het WK 2022 is bekendgemaakt.

Aan de eerste editie hebben de Rode Duivels niet zo een goede herinneringen. De 5-2 nederlaag in Zwitserland op de laatste speeldag kostte hen een plaatsje bij de laatste vier in juni. Een gouden kans om een eerste trofee binnen te halen, verdween als sneeuw voor de zon. Portugal ging in de finale over Oranje en won de eerste Nations League.

Van september tot november 2020 staat al de tweede editie van de landencompetitie op het programma en die is lichtjes veranderd. Zo bestaan de groepen niet langer uit drie, maar uit vier landen. Daardoor komen degradanten als Duitsland, Polen, Kroatië en IJsland terug bij de hoogste divisie. Ook de promovendi Bosnië, Denemarken, Zweden en Oekraïne zijn van de partij dit najaar.

De potten voor de loting zijn ingedeeld volgens de prestaties in de vorige editie. De winnaars van de vorige groepen zitten in de eerste pot, dan volgende de tweedes (met ook België), dan de promovendi en tot slot ook de opgeviste degradanten. De Rode Duivels ontlopen ietwat onverwachts toplanden als Frankrijk, Spanje en Italië, omdat die ook verrassend tweede werden in hun groep.

De loting zal plaatsvinden in maart 2020 in Amsterdam. De finale van de Nations League zal plaatsvinden in juini 2021. Het gastland hangt af van de finalisten. Vorige keer was dat Portugal.

De potten zien er als volgt uit: Pot 1: Portugal, Nederland, Engeland, Zwitserland Pot 2: België, Frankrijk, Spanje, Italië Pot 3: Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Denemarken, Zweden Pot 4: Kroatië, Polen, Duitsland, IJsland

Ook de weg naar het WK 2022 in Qatar is bekendgemaakt door de FIFA en UEFA. Europa krijgt voor de eerste wintereditie van het WK 13 tickets. Daardoor zullen de tien groepswinnaars zich als enige landen zeker kunnen plaatsen. De overige drie plaatsen zullen verdeeld worden via barrages. Dat betekent dat de Rode Duivels, die in de eerste pot zullen zitten, zich geen misstap kunnen permitteren tijdens de volgende kwalificaties.