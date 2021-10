De Rode Duivels hebben zich donderdagavond in het Juventusstadion in het Noord-Italiaanse Turijn niet kunnen plaatsen voor de finale van de UEFA Nations League. Zondag volgt de kleine finale tegen Italië.

In een spetterende en onwaarschijnlijke halve finale tegen wereldkampioen Frankrijk gaven ze een 2-0 voorsprong bij rust na een schitterende eerste helft nog uit handen, om finaal met 2-3 onderuit te gaan. De Belgen spelen zondagnamiddag in Turijn om de derde plaats tegen gastland Italië, Frankrijk staat in de finale tegenover Spanje.

Op slag van rusten zorgden Yannick Carrasco (37.) en Romelu Lukaku (41.) voor de Belgische doelpunten. Op het uur scoorde de onvermijdelijke Karim Benzema (62.) de aansluitingstreffer, niet veel later volgde de gelijkmaker van Kylian Mbappé (69.) van op de stip. De 3-2 van Lukaku in het slot werd afgekeurd wegens buitenspel, Theo Hernandez (90.) besliste aan de overkant met een streep het duel in het voordeel van Les Bleus.

Geen derde finale van een groot toernooi dus voor de Duivels. Op de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen haalden ze het met 2-0 van het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Op het EK van 1980 verloren ze met 1-2 van het toenmalige West-Duitsland. De prijzenkast van de Gouden Generatie is nog leeg.

